BarcelonaSOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda para una menor de 15 años, Anais L.C., desaparecida en Argentona, Barcelona.

La adolescente mide 1,65 metros de altura y tiene una complexión normal. En los datos difundidos para su búsqueda se especifica que tiene los ojos verdosos, el pelo marrón y cicatriz en los brazos.

Piden colaboración ciudadana

La última vez que se vio a Anais vestía un pantalón de chándal negro y una sudadera de color gris.

La policía pide colaboración para localizar a la joven. Desde la asociación SOS Desaparecidos se pide a todo aquel que pueda tener alguna información acerca del paradero de la menor, que se ponga en contacto con el teléfono 868286726.