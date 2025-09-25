Antonio, uno de los desaparecidos, fue localizado en su coche en Almeida tras tres días de búsqueda

El cuerpo de Manuel, de 80 años, apareció en Tábara horas después de abandonar su residencia

La de este miércoles era ya la tercera jornada sin rastro de Antonio. El operativo de búsqueda, activado tras la denuncia de su desaparición presentada el lunes por la tarde, se mantenía en las inmediaciones del término municipal de Almeida y alrededores, con la atención puesta en la localización del vehículo en el que se le había visto por última vez. Su familia dio la voz de alarma al no regresar a su vivienda de Zamora capital, aunque el hombre también disponía de una casa en la localidad sayaguesa.

A las 19.22 horas de este miércoles, el cuerpo sin vida de Antonio fue encontrado en el interior de su coche, un Peugeot 307, en Almeida. El hallazgo se produjo tras una batida organizada por la Guardia Civil, en la que participaron 31 vecinos voluntarios y varios agentes, en el paraje conocido como La Cueva. Fue uno de los guardias participantes quien localizó finalmente el vehículo con el fallecido en su interior.

Otro caso en Tábara

A primera hora de la mañana de este miércoles, también se encontraba el cuerpo sin vida de Manuel, un hombre de 80 años desaparecido la tarde del martes de la residencia de Tábara. Todo apunta a que su muerte puede estar relacionada con un caso de suicidio. El cadáver fue descubierto por un guardia civil fuera de servicio que se había sumado al dispositivo de rastreo.

Operativos simultáneos

La desaparición de Manuel se notificó en pleno despliegue de efectivos en Almeida de Sayago, donde los equipos estaban volcados en la búsqueda de Antonio. El aviso obligó a dividir los recursos para atender ambos casos de manera simultánea antes de confirmar los trágicos desenlaces.

Desde primera hora del miércoles, el dispositivo se trasladó a Tábara bajo la dirección del sargento comandante del puesto. En la búsqueda participaron el Grupo Cinológico, un helicóptero de la Guardia Civil y dos integrantes de Protección Civil de Alcañices, además de vecinos que, por iniciativa propia, rastrearon los parajes próximos a la residencia.