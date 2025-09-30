Redacción Cataluña 30 SEP 2025 - 11:35h.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación y de momento no hay detenidos

El Observatorio contra la LGTBI-fobia ha condenado los hechos de la agresión "grupal"

Compartir







BarcelonaUn grupo de cuatro hombres ha denunciado frente a los Mossos d'Esquadra una agresión homófoba sufrida este fin de semana en el barrio del Rec de Igualada (Barcelona).

Los hechos ocurrieron el domingo a las 04:30 horas de la madrugada, cuando los cuatro hombres recibieron insultos de carácter homófobo, además de puñetazos y patadas en diferentes partes del cuerpo.

PUEDE INTERESARTE Denuncian una agresión homófoba contra dos jóvenes en una céntrica calle de Almería

Al día siguiente, las víctimas de la presunta agresión homófoba acudieron a las dependencias policiales para interponer una denuncia, por lo que los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias para investigar los hechos.

Sin detenidos

De momento, no hay detenidos por el incidente y la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos, mientras que el grupo de atención a la víctima de Mossos d'Esquadra se ha puesto en contacto con las víctimas.

PUEDE INTERESARTE Detienen en Pontevedra a dos hombres por una presunta agresión homófoba a otros dos varones

Según ha avanzado Igualada News, las víctimas sufrieron la agresión cuando regresaban a casa. En ese momento, fueron increpados por parte de un grupo de ocho jóvenes que les increparon con insultos y posteriormente con agresiones físicas, que habrían ocasionado la pérdida de dientes a uno de los chivos además de puñetazos en la cabeza.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Observatorio contra la LGTBI-fobia condena los hechos

Por su parte, el Observatorio contra la LGTBI-fobia ha condenado los hechos de la agresión "grupal" en la localidad catalana, por lo que se ha puesto a disposición de las personas afectadas a través de asesoramiento jurídico y acompañamiento psicosocial, además de coordinarse con los agentes sociales e institucionales correspondientes.