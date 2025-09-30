Cuatro hombres denuncian una agresión homófoba de madrugada en Igualada, Barcelona: insultos, puñetazos y patadas
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación y de momento no hay detenidos
El Observatorio contra la LGTBI-fobia ha condenado los hechos de la agresión "grupal"
BarcelonaUn grupo de cuatro hombres ha denunciado frente a los Mossos d'Esquadra una agresión homófoba sufrida este fin de semana en el barrio del Rec de Igualada (Barcelona).
Los hechos ocurrieron el domingo a las 04:30 horas de la madrugada, cuando los cuatro hombres recibieron insultos de carácter homófobo, además de puñetazos y patadas en diferentes partes del cuerpo.
Al día siguiente, las víctimas de la presunta agresión homófoba acudieron a las dependencias policiales para interponer una denuncia, por lo que los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias para investigar los hechos.
Sin detenidos
De momento, no hay detenidos por el incidente y la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos, mientras que el grupo de atención a la víctima de Mossos d'Esquadra se ha puesto en contacto con las víctimas.
Según ha avanzado Igualada News, las víctimas sufrieron la agresión cuando regresaban a casa. En ese momento, fueron increpados por parte de un grupo de ocho jóvenes que les increparon con insultos y posteriormente con agresiones físicas, que habrían ocasionado la pérdida de dientes a uno de los chivos además de puñetazos en la cabeza.
El Observatorio contra la LGTBI-fobia condena los hechos
Por su parte, el Observatorio contra la LGTBI-fobia ha condenado los hechos de la agresión "grupal" en la localidad catalana, por lo que se ha puesto a disposición de las personas afectadas a través de asesoramiento jurídico y acompañamiento psicosocial, además de coordinarse con los agentes sociales e institucionales correspondientes.