Agentes de Policía Nacional de la Comisaría de Pontevedra han detenido en las últimas horas a dos varones como presuntos autores de una agresión homófoba a otros dos hombres.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado tres de agosto, cuando las víctimas se encontraban de fiesta en la ciudad. Al salir de un local de ocio, se pararon delante de una tienda de ropa y se besaron.

En ese momento, pasaban por las inmediaciones cuatro personas, entre ellas los dos detenidos, que al ver a la pareja comenzaron a increparlos e insultarlos. Eso originó un altercado que acabó con la agresión.

Uno de las víctimas quedó inconsciente

Uno de los arrestados propinó un puñetazo a una de las víctimas, haciendo que cayera al suelo inconsciente, y luego agredió al otro hombre, ayudado por el segundo detenido.

Testigos de los hechos alertaron a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios, que trasladaron a los heridos a centros hospitalarios, mientras que los agresores huyeron del lugar. La investigación policial ha permitido identificar a los supuestos autores de este delito de odio, que fueron detenidos este martes y puestos a disposición judicial.