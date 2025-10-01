El cadáver fue encontrado en un rellano de un edificio del distrito barcelonés de Sant Andreu

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un joven con un arma blanca y cuyo cadáver fue encontrado en un rellano de un edificio del distrito barcelonés de Sant Andreu.

En torno a las 20:30 horas del martes los servicios de emergencias del 112 recibieron una llamada alertando del suceso, varias dotaciones policiales se trasladaron hasta el lugar de los hechos, donde pudieron acreditar la muerte del joven por arma blanca.

Al lugar también se dirigieron efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que efectuaron varias maniobras de reanimación a la víctima de forma infructuosa.

Desconocen la identidad de la víctima

Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana de Barcelona se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la muerte y la autoría de los hechos.

Por el momento no se ha realizado ninguna detención en relación con la muerte violenta del joven, según adelantas El Caso, mientras los investigadores tratan de identificar a la víctima.

El joven fallecido presentaba varias heridas de arma blanca y numerosos golpes por el cuerpo, no se descarta ninguna hipótesis sobre el caso.