El hermano de Morad marcó con una navaja la 'sonrisa del Joker' a los tres jóvenes que agredió

El hermano del rapero Morad, que fue detenido, habría marcado con una navaja la 'sonrisa del Joker' a tres jóvenes "por diversión"

El hermano menor del rapero Morad dejó marcadas con una navaja la 'sonrisa del Joker' en tres jóvenes durante las fiestas de Molins de Rei, en Barcelona. El adolescente fue detenido junto a otro menor tras el ataque y, tras pasar a disposición judicial, ingresó en el centro de menores de Can Llupià en régimen cerrado mientras la policía continúa investigando los hechos.

La agresión se produjo alrededor de las 02:00 horas de la madrugada en la plaza de l’Estació. Las víctimas, que no conocían a los agresores, sufrieron cortes en el rostro que buscaban emular las cicatrices del famoso villano de cómic, recogen fuentes como 'Diari ARA' y 'Viu Molins de Rei'. Uno de ellos sufrió lesiones graves, perdiendo parte del tejido de la mejilla, mientras que los otros dos presentan heridas importantes.

Fuentes policiales explican que los dos detenidos (uno de ellos el hermanastro de Morad) formaban parte de un grupo de seis o siete adolescentes que recorrió la zona festiva “en busca de pelea”. La agresión, que según la investigación se habría cometido "por diversión", no tuvo provocación previa y refleja un comportamiento planificado que agrava la gravedad de los hechos pese a la edad de los responsables.

Las autoridades analizan si este ataque está vinculado a otro episodio violento

Las autoridades analizan además si este ataque podría estar vinculado a otro episodio violento ocurrido la noche anterior, en el que un joven resultó herido en la cabeza durante las mismas fiestas. Por ahora no se ha establecido una relación directa entre ambos sucesos.

El suceso ha causado conmoción en Molins de Rei, un municipio de unos 26.000 habitantes donde episodios de violencia de este tipo son poco frecuentes. El Ayuntamiento ha convocado una reunión extraordinaria de seguridad para reforzar los protocolos durante eventos festivos y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.