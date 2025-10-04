Iván Sevilla 04 OCT 2025 - 18:02h.

El caso de maltrato animal se detectó en una finca de Reguers y los perros fueron trasladados a una protectora

Los animales se encontraban en condiciones muy precarias e insalubres, sin ventilación alguna

TarragonaUna mujer ha sido denunciada por tener a siete perros encerrados en Tortosa (Tarragona) en unas condiciones muy precarias e insalubres en un baño. Según han descrito los Mossos d'Esquadra, vivían entre heces y sin luz.

Este caso de maltrato animal, que recuerda al de Güejar Sierra del que ya informamos este verano, se estaba cometiendo concretamente en una finca de Reguers, núcleo poblacional perteneciente al municipio tortosino.

En un vídeo compartido por la policía catalana, se puede observar cómo era el lugar donde los agentes encontraron a los canes. Un espacio de apenas cuatro metros cuadrados, repleto de suciedad porque ahí dentro tenían que hacer sus necesidades.

Trasladados a una protectora

Junto a un váter, una placa de ducha en desuso y un lavabo, los animales trataban de sobrevivir sin iluminación natural del exterior ni ventilación alguna. En su mayoría de raza galgo, todos fueron liberados de ese espacio de hacinamiento.

Los perros, rescatados por los agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente, fueron trasladados a la protectora Huellas del Ebro para su cuidado. Según la Ley de Bienestar Animal de 2023, este tipo de conductas puede castigarse.

En estos hechos concretos, por encerrar de forma prolongada a los canes, privándolos de su liberta de movimiento y causándoles un sufrimiento innecesario al tenerlos viviendo entre sus orines y heces.