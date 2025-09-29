Rocío Amaro 29 SEP 2025 - 14:49h.

La Policía Local de Aracena, en Huelva, investiga el abandono de cinco cachorros recién nacidos en el parking de un centro comercial

Los animales están bajo cuidado municipal y serán puestos en adopción esta semana

Compartir







HuelvaLa Policía Local de Aracena, en Huelva, ha abierto una investigación para localizar al responsable de abandonar cinco cachorros en el parking de un establecimiento de la localidad. El hallazgo se produjo esta semana cuando los empleados del negocio alertaron a los agentes tras encontrar a los animales en una caja, desprotegidos y apenas con unos días de vida.

En una publicación en redes sociales, la Policía Local ha subrayado con rotundidad que "el abandono animal es un delito" y ha recordado que existen vías legales y eficaces para entregar animales cuando sus propietarios no pueden hacerse cargo de ellos. "Todos los allí presentes pensamos lo mismo… ¿Quién puede hacer eso?. No te hace mejor persona abandonar los animales para que otro los atienda. Eso es un delito”, señalaron.

Al llegar al lugar, los trabajadores del establecimiento habían comenzado a atender a los cachorros, proporcionándoles leche y cuidados básicos. Gracias a su rápida actuación, los cinco animales se encuentran ahora fuera de peligro y bajo la protección del Ayuntamiento de Aracena y de la asociación local Huellas Serranas. Según han confirmado fuentes municipales, los cachorros serán puestos en adopción esta misma semana, dando a cada uno la oportunidad de encontrar un hogar seguro.

El abandono de animales está tipificado como delito

El abandono de animales domésticos no solo representa un riesgo para la salud y la seguridad de los animales, sino que constituye un delito recogido en el Código Penal. La Policía Local de Aracena hace un llamamiento a la responsabilidad de los dueños, recordando que existen recursos y organizaciones que pueden acoger temporal o permanentemente a mascotas cuyos propietarios no pueden mantener.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los comentarios de los vecinos en la publicación de la Policía Local reflejan la indignación y la preocupación que esta situación ha provocado. Muchos subrayan la falta de control sobre la tenencia responsable de animales en pueblos y zonas rurales. “Me parece genial este post, pero todo es resultado del cero control que hay de la administración sobre la tenencia responsable de animales, sobre todo en pueblos y en los campos. ¿Quién controla que los animales tengan el chip obligatorio por ley hace más años que María Castaña?”, escribía un usuario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otros comentarios expresan la indignación personal frente a la actitud del responsable del abandono. “Creo que este tipo de acciones es de no tener corazón…”, señalaba un vecino, mientras que otro añadía: “Hay que ser mala persona y tener poco corazón para abandonar a esos seres indefensos. Mano dura con el responsable si se encuentra”. Varios ciudadanos también han ofrecido su: “Qué penita. Si necesitáis ayuda, aquí estoy, aunque yo tenga bastante”, escribía un residente.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Una adopción responsable

El Ayuntamiento de Aracena y Huellas Serranas están coordinando ahora la atención de los cachorros y buscan familias adoptantes responsables. Las autoridades insisten en la importancia de adoptar únicamente de forma consciente y con la disposición de garantizar el bienestar del animal a largo plazo. Además, recuerdan que la identificación mediante chip, la esterilización y el cuidado regular son obligaciones legales y morales de quienes deciden convivir con animales.

La Policía Local ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía denuncie cualquier situación de abandono que se detecte, garantizando la intervención rápida y el cuidado de los animales afectados. Mientras tanto, los cinco cachorros permanecen bajo cuidado seguro y se espera que pronto puedan ser adoptados e integrarse en hogares responsables que les aseguren la atención, cariño y estabilidad que merecen.

La investigación para localizar al responsable sigue abierta, y las autoridades locales insisten en que cualquier acto de abandono será perseguido con todo el peso de la ley.