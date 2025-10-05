Iván Sevilla 05 OCT 2025 - 19:43h.

"Dedicó su vida a hacer feliz a los demás, con su entrega, trabajo y ejemplo", han recordado desde el restaurante

"Su energía incansable, su amor por la hospitalidad y su fe en las personas seguirán guiando cada servicio", afirma Botafumeiro

BarcelonaEl chef Moncho Neira ha muerto este 5 de octubre, según ha informado la propia marisquería Botafumeiro de Barcelona, que él mismo fundó en la capital catalana en 1975. Era "un hombre visionario y generoso", a quien han despedido con 84 años.

A esa edad, especificada por medios gallegos como el 'Progreso de Lugo', se ha marchado el "alma y presidente" del Grupo Mocho's. "Quienes tuvimos el honor de conocerlo y trabajar a su lado sabemos que su legado no se apaga", han expresado.

"Permanece en cada rincón, en cada sonrisa y en cada mesa que lleva su sello", han añadido en redes sociales. Apuntan que el cocinero gallego "dedicó su vida a hacer feliz a los demás a través de su trabajo, su entrega y su ejemplo".

Su "amor por la hospitalidad y fe en las personas"

"Su energía incansable, su amor por la hospitalidad y su fe en las personas seguirán guiando cada servicio, cada plato y cada proyecto del grupo que lleva su nombre", afirman en el texto compartido para decirle adiós públicamente.

Además de darle las "gracias" por todo lo que les enseñó Moncho Neira, "que servir es un arte y soñar una forma de vivir", los trabajadores del restaurante Botafumeiro aseguran que "todo el equipo seguirá manteniendo viva la luz" del chef.

Nacido en el municipio de Pol (Lugo), abandonó su tierra para crear en la ciudad condal la cadena de restauración que quería enfocar su calidad en los exquisitos mariscos gallegos. Evolucionando hasta la actualidad, ofrece "los más selectos frutos del mar".

"Seleccionamos en lonja y en subasta las mejores presas recién pescadas", apuntan en la página web de la marisquería, ubicada en la Villa de Gracia de Barcelona. El nombre del local (que significa adulación) también hace referencia a un antiguo recipiente para perfumar con incienso la Catedral de Santiago.