Daniel Brito 03 OCT 2025 - 09:51h.

Por primera vez en años no hay un chef español en el podio de The Best Chef Awards, aunque sí que aumentan su presencia en la lista de galardonados

Casa Marcial: cuánto cuesta y qué se come en el nuevo tres estrellas Michelin (y en los otros 15)

Compartir







Milán ha sido el escenario de una nueva edición de The Best Chefs Awards donde se han reunido grandes chefs de todo el mundo que desde 2017 decide quién es el mejor chef del mundo y reparte sus cuchillos (entre uno y tres) para valorar el trabajo de los cocineros. El podio ya ha sido dominado por españoles cuando Joan Roca fue el mejor chef del mundo en 2017 y 2018 y Dabiz Muñoz hizo lo propio entre 2021 y 2023. En esta ocasión el mejor también repite, el danés Rasmus Munk y su restaurante Alchemist vuelven a coronarse.

Esta vez España no cuenta con representación en el podio, el año pasado Albert Adrià (Enigma) fue el segundo mejor chef del mundo. Así, este año se completa con la eslovena Ana Roš (Hiša Franko) en el segundo puesto y con el indio afincado en Dubái Himanshu Saini (Trèsind Studio) en tercera posición.

PUEDE INTERESARTE Los 4 chiringuitos asturianos que recomiendan los Manzano, la familia al frente del tres estrellas Michelin Casa Marcial

Así es la cocina de Rasmus Munk

Rasmus Munk y su restaurante de Copenhague no ha dejado a nadie indiferente desde que abrió sus puertas y al que poco a poco le ha ido dando forma con un cambio de ubicación que marcó un antes y un después en su carrera, consiguiendo dos estrellas Michelin a los meses de hacer ese cambio.

Alchemist cuenta con más de 2.000 metros cuadrados que se dividen en diferentes zonas sin luz natural donde la gastronomía es la gran protagonista, pero no la única, ya que su cocina está basada en ser una experiencia multisensorial.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Llega con la mente abierta y listo para expandir tu idea del arte culinario junto con nosotros. Ten en cuenta que Alchemist puede no ser la opción adecuada para una velada de discusiones de negocios o para una primera cita. La experiencia dura entre 4 y 6 horas y los únicos requisitos previos son la curiosidad y la presencia de ánimo”, explican en la web del restaurante, que tiene un menú de 724 euros y, si se suma la mesa del sumiller, el precio asciende a los 2.000 euros.

¿Qué ha pasado con los chefs españoles?

Aunque los españoles no tienen presencia en el podio, sí que están presentes en The Best Chefs Awards 2025. Estos reconocimientos con uno (excelente), dos (de primera categoría) o tres (los mejores) cuchillos se basan en votantes de diferentes perfiles gastronómicos y, a través de los resultados se les otorga un número de cuchillos.

Así, un total de 54 chefs españoles entran en su guía de 2025 frente a los 41 que estuvieron en la de 2024. Entre las grandes novedades está Nacho Manzano, de Casa Marcial, con tres cuchillos, o Javi Estévez (La Tasquería), Pedro Sánchez (Bagá), Pepe Solla (Casa Solla), Aitor Arregi (Elkano), Benito Gómez (Bardal), Javier Sanz & Juan Sahuquillo (Cañitas Maite Gastro), Jorge Muñoz & Sara Peral (OSA), Josep Moreno (Deliranto, Salou), Macarena de Castro (Maca de Castro), Pablo González (Cabaña Buenavista) y Rafa Peña (Gresca), además de Ramón Freixa con su nuevo Ramón Freixa Tradición.

Los españoles también han estado presentes en los premios especiales, como en el ‘The Best Food Art’ para Quique Dacosta; el ‘The Best Science’ para Diego Guerrero (DSTAgE); o el ‘The Best Humanity’ para los chefs de la ONG de José Andrés World Central Kitchen.