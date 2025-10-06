El alcalde destaca que estas declaraciones han hecho saltar las alarmas porque se trata de una familia normalizada

En libertad el detenido por violar a su hija de 20 años en la calle frente a su otro hijo de 8 años en Lleida

LleidaLas autoridades detuvieron a un hombre de 40 años como presunto autor de la violación de su hija de 20. Los hechos ocurrieron frente a su otro hijo de ocho años. Ahora, la joven declara que no ha sido la primera vez que sufre una agresión sexual por parte de su progenitor.

El alcalde de la ciudad, Fèlix Larrossa, afirma que el caso “está bajo investigación”: “Las declaraciones de la víctima apuntan que no era la primera vez. Eso es lo que ha levantado todas las alarmas, entre otras cosas, porque es una familia normalizada. Y el entorno se tendrá que manifestar y nos tendremos que preguntar por qué pasan estas cosas”.

"Detrás de todo esto hay una historia horrorosa", destaca el alcalde

El alcalde asegura que la Guardia Urbana recibió una denuncia por un caso de agresión sexual en un lugar público. Después, el caso se trasladó a los Mossos d’Esquadra para comenzar la investigación. “Esta situación interpela a todo el mundo para que estemos todos vigilantes sobre lo que sucede en nuestro entorno. Detrás de todo esto hay una historia horrorosa. Esto nos obliga a estar pendientes. No todo lo que vemos es aceptable”, lamenta.

La agresión sexual se produjo cerca de las 03.00 horas en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa. Al parecer, una patrulla descubrió al hombre en plena violación. La magistrada, una vez realizadas las diligencias, acordó medidas cautelares de alejamiento a una distancia inferior a 200 metros y prohibición de comunicación con la víctima por cualquier tipo de vía.

El caso se descubrió gracias a una denuncia ciudadana. “Habrá que preguntarse por qué pasan estas cosas. Hemos dado instrucciones para que se haga un análisis puertas adentro de la situación de este núcleo familiar y ver exactamente por qué se ha llegado a este punto”, afirma el alcalde. La causa sigue abierta por un delito contra la libertad sexual.