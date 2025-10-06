Redacción Cataluña Agencia EFE 06 OCT 2025 - 10:51h.

El padre fue arrestado como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración

Una patrulla sorprendió al hombre cometiendo la violación de madrugada en el exterior de la Llotja

BarcelonaLa Guardia Urbana de Lleida detuvo la madrugada del pasado domingo a un hombre de 40 años como presunto autor de la violación de su hija, de unos 20, frente a su otro hijo, de 8 años.

Según ha avanzado Segre y han confirmado fuentes cercanas al caso, el padre fue arrestado como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración y la Policía Local notificó el caso a los Mossos d'Esquadra para que amplíen la investigación de los hechos.

La agresión sexual tuvo lugar alrededor de las 03.00 horas en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa, cuando, al parecer, una patrulla sorprendió al hombre cometiendo la violación.