Álex Aragonés 09 OCT 2025 - 14:50h.

El ladrón quitó el móvil de las manos a la víctima, pero la persona al otro lado de la videollamada había 'capturado' su rostro

Esta prueba sirvió de gran utilidad a los agentes de la Guardia Urbana para identificar al ladrón y detenerlo

BarcelonaLa tecnología se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para los ladrones, pero también en un instrumento capaz de prevenirlos y combatirlos. Tal y como ha ocurrido en Barcelona, donde la captura de pantalla en una videollamada ha permitido dar con el paradero de un ladrón.

La Guardia Urbana de la capital catalana detuvo en la madrugada del miércoles a un hombre por robar un teléfono móvil. Un hurto en el que el ladrón quitó el dispositivo electrónico de las manos a la víctima, que estaba realizado una videollamada.

De este modo, el hombre en cuestión cogió el teléfono y emprendió su huida, sin saber que la acción había quedado inmortalizada gracias a la videollamada que la víctima estaba llevando a cabo en el momento de los hechos.

Captura del rostro del ladrón

Un gesto rápido, a la vez que esencial, que la persona que estaba al otro lado de la videollamada realizó a través de una captura de pantalla en la que se apreciaba la cara del ladrón.

Esta prueba sirvió de gran utilidad a los agentes del cuerpo policial, que lograron encontrar e identificar al autor del hurto, por lo que fue detenido un rato más tarde en la ciudad de Barcelona.