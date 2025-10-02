Álex Aragonés 02 OCT 2025 - 13:11h.

Los trabajadores y clientes que fueron retenidos por los ladrones no resultaron heridos

La rápida intervención policial permitió arrestar a los hombres de 48, 49 y 53 años

GironaEl asalto de tres personas en una entidad bancaria a plena luz del día ha generado una sensación de caos en Girona, donde los ladrones han irrumpido en la sucursal con armas simuladas y han retenido a siete personas, entre clientes y trabajadores.

Los hechos ocurrieron este miércoles a las 14:30 horas, cuando tres hombres de 48, 49 y 53 años entraron a la sucursal del Banco de Santander, situada en la calle Emili Grahit de la localidad catalana.

Un asalto en el que los ladrones llevaban el rostro oculto y ataron a siete personas en el interior del establecimiento.Tanto los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Girona como la Policía Municipal recibieron la alerta a través del teléfono de emergencias y patrullas de paisano y uniformadas se dirigieron rápidamente hasta el lugar.

Sin heridos

Esta escena desató el miedo entre los presentes y no fue a más gracias a la rápida intervención policial que, tras llegar a la entidad bancaria, lograron detener a los tres hombres.

Los siete rehenes que fueron atados por los ladrones no resultaron heridos y el caso fue traspasado a la División de investigación Criminal de Girona tras el arresto, como presunto autores de un delito de robo con violencia e intimidación a una entidad bancaria.