El atraco de película en un banco a plena luz del día en Girona: tres ladrones, siete rehenes y pistolas falsas
Los trabajadores y clientes que fueron retenidos por los ladrones no resultaron heridos
La rápida intervención policial permitió arrestar a los hombres de 48, 49 y 53 años
GironaEl asalto de tres personas en una entidad bancaria a plena luz del día ha generado una sensación de caos en Girona, donde los ladrones han irrumpido en la sucursal con armas simuladas y han retenido a siete personas, entre clientes y trabajadores.
Los hechos ocurrieron este miércoles a las 14:30 horas, cuando tres hombres de 48, 49 y 53 años entraron a la sucursal del Banco de Santander, situada en la calle Emili Grahit de la localidad catalana.
Un asalto en el que los ladrones llevaban el rostro oculto y ataron a siete personas en el interior del establecimiento.Tanto los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Girona como la Policía Municipal recibieron la alerta a través del teléfono de emergencias y patrullas de paisano y uniformadas se dirigieron rápidamente hasta el lugar.
Sin heridos
Esta escena desató el miedo entre los presentes y no fue a más gracias a la rápida intervención policial que, tras llegar a la entidad bancaria, lograron detener a los tres hombres.
Los siete rehenes que fueron atados por los ladrones no resultaron heridos y el caso fue traspasado a la División de investigación Criminal de Girona tras el arresto, como presunto autores de un delito de robo con violencia e intimidación a una entidad bancaria.