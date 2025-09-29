Buscan un reloj de lujo de 500.000 euros robado en el centro de Barcelona

Alberto Rosa 29 SEP 2025 - 19:16h.

Un turista chino denunció el pasado 29 de agosto un atraco en el que le arrebataron el reloj, un Richard Mille Chronograph RM65

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para aclarar dónde puede estar un reloj Richard Mille Chronograph RM65 que un joven de 19 años robó a un turista chino a finales de agosto en la zona del Port Olímpic de Barcelona.

El supuesto ladrón le arrebató con fuerza el lujoso artículo, de un precio estimado de 500.000 euros. Además, el ataque le provocó a la víctima unos rasguños en el brazo.

El turista fue de inmediato a una comisaría para denunciar el hecho, donde tio toda la información necesaria para encontrar al atracador y el reloj. La denuncia cuenta con imágenes de cómo es el Richard Mille Chronograph RM65-01, que tiene una correa de goma azul verdoso, tal y como informa ‘El Periódico’.

El presunto ladrón fue arrestado

Gracias a las cámaras de seguridad y los testigos que estaban en el lugar del hurto, los Mossos pudieron localizar al presunto ladrón, de 19 años y con 13 antecedentes policiales. El detenido fue localizado el pasado viernes en la calle de la Cera, en Ciutat Vella, gracias a unas fotografías que habían sido difundidas en las últimas semanas. Fue una pareja de Mossos de paisano la que lo reconoció y lo arrestó.

El presunto ladrón no ha dado ninguna información sobre dónde puede estar el reloj. Es habitual que, en estos casos, los artículos robados acaben vendidos en el mercado negro.

Es por eso que la policía tiene muy poco margen de tiempo para recuperar los artículos. El caso sigue abierto para esclarecer los hechos, como por ejemplo si el detenido actuó solo o forma parte de una banda criminal.