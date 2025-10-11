Redacción Cataluña 11 OCT 2025 - 11:26h.

Dos menores hospitalizados graves por el incendio en un piso en Sant Adrià del Besòs, Barcelona

El fuego se originó antes de las 5:51 horas en un colchón, dentro de un edificio de diez plantas

BarcelonaTres heridos graves, entre ellos dos menores de edad, es el balance que ha dejado el incendio en un piso este 11 de octubre. El inmueble está ubicado en la localidad de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Según han informado los Bomberos de Cataluña, movilizaron hasta seis dotaciones tras recibir el aviso a las 5:51 horas. Los equipos de extinción y rescate acudieron a un edificio de diez plantas.

Pudieron comprobar que el fuego se había iniciado en un colchón, calcinándolo por completo. "No hubo afectación interior", han asegurado desde el mismo Cuerpo. Los efectivos trabajaron en apagar las llamas.

Además, el Servicio de Emergencias Médicas desplazó a siete ambulancias para atender a los afectados. Los sanitarios evacuaron a cuatro en total, tres en estado de gravedad y otro leve, al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.