Un incendio se ha desatado este jueves en el chalé del futbolista del Real Madrid Vinicius Junior en la urbanización La Moraleja. El fuego se habría originado en la sauna, ubicada en el sótano de la vivienda.

El origen del fuego supuestamente sería un fallo eléctrico, según adelantó 'Telemadrid'. El humo ha afectado también a la planta superior, aunque no hay heridos ni intoxicados en el incidente. El conocido futbolista Vinicius Junior no se encontraba en su casa cuando comenzó el incendio. El deportista, se encuentra en Brasil, al ser convocado por su selección.

Una inspección técnica determinará si el incendio se originó por un cortocircuito en la instalación de la sauna

Hasta dos dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que intervenir para evitar la propagación de las llamas. Las causas exactas del incendio serán determinadas tras la inspección técnica de la instalación eléctrica de la sauna.