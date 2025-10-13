Álex Aragonés 13 OCT 2025 - 10:49h.

Los Mossos d'Esquadra han encontrado a la víctima gravemente herida, aunque finalmente ha fallecido tras la agresión

Los hechos han ocurrido de madrugada en la plaza Montserrat Roig de la localidad catalana

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 30 años por presuntamente matar a otro esta noche en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

La policía catalana ha recibido un aviso de la agresión sobre las 01:00 horas de la madrugada en la plaza Montserrat Roig de la localidad catalana. Varias dotaciones se han dirigido rápidamente al lugar, donde han localizado a un hombre gravemente herido tras una agresión con arma blanca, según ha podido saber Informativos Telecinco.

El Sistema de Emergencias Médicas ha activado tres unidades terrestres y el equipo de psicólogos para atender a la víctima, que finalmente ha fallecido como consecuencia de las heridas.

Un hombre de 30 años, el presunto autor de la muerte

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han localizado a otro hombre de 30 años, que ha quedado detenido por su presunta relación con la muerte violenta, y la División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Norte se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.