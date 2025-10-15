Tensión y cargas en Barcelona durante las protestas por la huelga general por Palestina

Alberto Rosa 15 OCT 2025 - 20:13h.

Las protestas de Barcelona por Palestina han estado marcadas por el vandalismo y la actuación de los Mossos con gas pimienta

Miles de jóvenes secundan la huelga por Palestina y se manifiestan en distintos puntos de España: protestas en Madrid, Barcelona, Euskadi, Andalucía y Galicia

Este miércoles 15 de octubre se han producido varias movilizaciones para denunciar la situación en Gaza, en el marco de la huelga convocada por diversos sindicatos y organizaciones sociales en solidaridad con el pueblo palestino. En concreto, en Barcelona se están produciendo diversos altercados e incidentes, que han obligado a los Mossos a utilizar a gas pimienta. Unas 15.000 personas según la Guàrdia Urbana de Barcelona --más de 50.000 según los organizadores, han llegado cerca de las 20:00 horas al consulado de Israel

La marcha ha partido desde la estación de Sants, donde se han registrado incidentes antes y durante el cortejo durante los cuales los Mossos d'Esquadra han utilizado gas pimienta para dispersar a algunos grupos.

Esos grupos han impedido la salida del equipo de baloncesto del Hapoel Jerusalén israelí, que se enfrenta esta noche contra el Baxi Manresa. La CUP ha denunciado que uno de sus diputados, Xavier Pellicer, habría sido reducido por los Mossos y "arrastrado" por el suelo en ese episodio.

Vandalismo contra un local de Burger King

Otro momento de tensión se ha vivido cuando la marcha ha pasado junto a un establecimiento de comida rápida de la cadena Burger King, contra el que se han lanzado objetos contundentes que han causado algunos destrozos.

Aunque el momento más violento lo han protagonizado un grupo de jóvenes a la altura de al calle Tarragona de la capital catalana, cuando han colocado en el asfalto una docena de contenedores a los que han prendido fuego, una acción que ha obligado a los bomberos a intervenir. Los Mossos no han informado hasta ahora de detenciones, aunque al menos un joven habría sido identificado y retenido.

El episodio de la calle Tarragona ha provocado que se haya diversificado en dos bloques la manifestación: por un lado, la cabecera convocante ha seguido la marcha hacia plaza España y, por el otro, el grupo tras los altercados se ha atrincherado tras los contenedores en medio la calle.

Comuns pide explicaciones por el uso de gas pimienta

Los Comuns han pedido que la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, explique en el Parlament el uso de gas pimienta por parte de los Mossos d'Esquadra contra manifestantes pro Palestina ante la estación de Sants este miércoles por la tarde antes del inicio de la manifestación unitaria.

En una publicación en 'X', el diputado en el Parlament Andrés García Berrio ha recordado que la semana pasada ya pidieron la comparecencia de Parlon por el uso de gas pimienta en manifestaciones de hace dos semanas, y ha dicho que "también tendrán que dar explicaciones" por la actuación de este miércoles.

Protestas en Madrid, Valencia, Palma o Bilbao

Miles de personas han salido también a las calles en otras ciudades como Palma, Madrid o Valencia. CC.OO. ha destacado las "grandísimas" movilizaciones que se han realizado este miércoles con motivo de la huelga general por Palestina en la Comunidad de Madrid, sin dar datos porque los paros eran "muy variados", y ha replicado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que los trabajadores "están al lado de la humanidad", según recoge Europa Press.

Así lo ha manifestado la secretaria general del sindicato en la región, Paloma López, a los medios de comunicación desde la Puerta del Sol, donde han realizado una nueva concentración frente a la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, y a la que han acudido decenas de personas con banderas de Palestina.

"Hacemos estas movilizaciones independientemente de que se haya hecho una tregua y se esté todavía hablando de las condiciones de la paz porque pensamos que tiene que haber presión internacional. No podemos bajar la guardia", ha insistido.

En Valencia, la Policía Nacional ha detenido a tres mujeres de entre 24 y 26 años acusadas de un delito de daños después de que esta madrugada vandalizaran y dañaran comercios, escaparates y elementos del mobiliario urbano del centro de València con protestas contra Israel y a favor de Palestina.