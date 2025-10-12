Redacción Madrid Europa Press 12 OCT 2025 - 18:58h.

Marea Palestina recuerda frente al 'Guernica' en Madrid los "bombardeos genocidas" que arrasaron Gaza

"La tregua impuesta bajo el chantaje de la violencia no garantiza la reparación del daño provocado", cree el grupo

MadridVarios activistas han denunciado ante el 'Guernica' expuesto en el Museo Reina Sofía de Madrid, mientras se celebraba el desfile del Día de la Hispanidad este 12 de octubre, que el "genocidio de Gaza no se ha detenido".

A pesar del acuerdo por el alto el fuego, ya en vigor desde hace días, los manifestantes de Marea Palestina creen que la ayuda humanitaria "aún no es efectiva". Piden la total libertad de la región arrasada por los ataques, "desde el río hasta el mar".

"Mientras se celebra la 'Fiesta Nacional de España' con un desfile militar en un contexto de rearme y escalada bélica mundial, hemos elegido la sala del 'Guernica' porque la población civil de Gaza ha sufrido diariamente bombardeos genocidas perpetrados por el Ejército de Israel", han explicado.

En un comunicado, han añadido que ha existido "el silencio cómplice y la connivencia de la Unión Europea". "La lucha anticolonial continúa. No queremos manchar nuestras manos con la sangre del pueblo palestino. No es una guerra, es un genocidio", han reiterado.

Los activistas han realizado la acción en torno a las 12:45 horas y se han sentado frente a la obra de arte, mientras han sostenido letras que formaban el mensaje "Stop genocidio". Debajo de ellos también habían puesto diversas banderas de Palestina.

Fuentes del Reina Sofía aseguran a Europa Press que la protesta ha sido absolutamente pacífica. Además, no se ha interrumpido la visita a las salas por parte del público general que quisiera ver el espacio cultural madrileño.

Un "espejismo de paz" y "tregua impuesta"

Han tildado de "espejismo de paz" el pacto alcanzado para frenar los ataques en la Franja y critican que España "vergonzosamente" haya aceptado. "La tregua impuesta bajo el chantaje de la violencia no garantiza la reparación del daño provocado", consideran.

"Ni tampoco va a suponer la entrega de los genocidas a los tribunales para que sean juzgados en aplicación del derecho internacional. No podemos permitir que los genocidas no rindan cuentas. Sin justicia, sin reparación, con apartheid y limpieza étnica, no puede haber paz", agregan.

Asimismo, señalan que los efectos de la hambruna "inducida" sobre la población civil gazatí aún continúan y ponen de manifiesto que Gaza está "destruida". Por lo que todavía hay que seguir observando cómo evolucionan los acontecimientos all�í.

"Es necesario mantener la movilización social contra el genocidio, la exigencia de un embargo de armas permanente y la apertura de corredores de ayuda humanitaria. Es necesario mantener la exigencia de evacuación y reagrupamiento de los familiares gazatíes que lo han solicitado", reclama el colectivo.

Por último, reiteran que es necesaria la "ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel", sin apuntar directamente ni al Gobierno español ni a la Unión Europea, después de lo sucedido en la Franja.