Gonzalo Barquilla 15 OCT 2025 - 12:55h.

Miles de jóvenes están secundando la huelga general por Palestina este miércoles y se manifiestan en distintos puntos de España

Los motivos por los que se mantiene la huelga general a pesar de haber acuerdo de paz: "Se hace más necesaria que nunca"

Compartir







Miles de jóvenes secundan en España la huelga general por Palestina y ya se manifiestan en distintas ciudades de España. Desde las 12:00 horas ya se han registrado concentraciones en las dos grandes urbes del país, como son Madrid y Barcelona.

También en Galicia, donde se han numerosas personas manifestado ante empresas y los sindicatos han realizado piquetes. En zonas como Alicante, otros grupos estudiantiles convocan protestas. Y en Andalucía, Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz también secundan la huelga en las calles, al igual que ocurre en otras regiones, como Cantabria y Euskadi. En las concentraciones se lanzan mensajes contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu. De hecho, en San Sebastián se ha quemado una bandera israelí con el rostro del mandatario.

Manifestación en Madrid

La manifestación estudiantil en Madrid, bajo el lema 'Pararlo todo para parar el genocidio', ha comenzado pasadas las 12:00 horas, con la presencia de miles de jóvenes que han decidido secundar la huelga general tras la firma del acuerdo de alto fuego y la liberación de los rehenes. La marcha, convocada por el Sindicato de Estudiantes, ha partido desde la céntrica calle Atocha de Madrid, protagonizada por carteles como 'La paz de los genocidas es una farsa' y cánticos como '¡Palestina vencerá!'.

Una movilización que se produce, además, después de que el pasado 2 de octubre 4.000 estudiantes alzasen sus voces en las calles de la capital contra el "genocidio" en Palestina, contra el gobierno "sionista" de Netanyahu y en apoyo a la Global Sumud Flotilla que se dirigía hacia Gaza para prestar ayuda humanitaria. En el manifiesto, el Sindicato de Estudiantes afirma que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pretenden "hacerles tragar con un 'acuerdo de paz' que exculpa a los genocidas de sus crímenes, niega cualquier derecho a la justicia y arrebata Gaza a los palestinos".

Todo ello, asegura, con el "reconocimiento y apoyo" de la ONU y de todos los gobiernos del mundo, empezando "por aquellos que 'criticaron' el genocidio, como el de Pedro Sánchez, pero que ahora ceden vergonzosamente". En consonancia con los paros que están previstos en esta jornada, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga de 24 horas en todos los institutos y universidades.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Protestas en Barcelona

Mientras, unas 2.000 personas marchan desde las 12:00 horas en la manifestación estudiantil convocada en Barcelona. La manifestación ha arrancado en plaza Universitat, después que unas 500 personas hayan cortado la Gran Vía desde las 11:00, y la marcha recorre la misma Gran Via en dirección a plaza España. Con gritos como 'Que visca la lluita del poble palestí', 'Boicot Israel' y 'Free Palestine' los manifestantes exigen sanciones a Israel por parte de la Unión Europea por el "genocidio" en Gaza.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Desde la cabecera de la manifestación se han gritado además otros lemas como 'L'únic terrorista, l'Estat sionista --el único terrorista, el Estado sionista--', 'Israel assassina i Europa patrocina' y 'Palestina, llibertat'. La manifestación critica "la normalidad cotidiana ante el genocidio, el colonialismo, la ocupación militar y el "apartheid impuesto por Israel al pueblo palestino" y critica la complicidad internacional.

Huelga en Euskadi

Los sindicatos han organizado protestas también en Euskadi. Numerosas personas se manifiestan en ciudades como Bilbao o San Sebastián.

En esta última localidad, un grupo estudiantil ha quemado una bandera de Israel con el rostro del primer ministro Benjamín Netanyahu. Todo, bajo consignas que señalan que los "crímenes" cometidos por el "Estado sionista" quedarían impunes.

Piquetes en Galicia

La huelga por Palestina en Galicia ha provocado protestas antes empresas y algunos piquetes informativos de sindicatos a primera hora de la mañana en una jornada con una convocatoria dispar de huelga, que va desde paros de dos horas (convocados por UGT y CC.OO.), pasando por cuatro horas (CIG) hasta huelga general todo el día (CGT y CUT, entre otros). Así, miembros de UGT y CC.OO. se han concentrado ante centros de trabajo como Stellantis, en Vigo, durante el turno de noche y en la entrada de Navantia, en Ferrol.

Por su parte, la CIG ha celebrado diferentes movilizaciones ante empresas como Celsa Atlantic, en A Laracha; el aeropuerto de Santiago; el supermercado Gadis de Montero Ríos, en Santiago; centros de enseñanza como el IES Politécnico de Vigo o el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), entre otros.

Huelga en Alicante

También en las calles de Alicante se ha visto un piquete informativo contra el "genocidio en Gaza" en el que Comisiones Obreras y UGT celebran paros en solidaridad con Palestina.

Mientras, fuerzas sindicales con menor representación y el Sindicato de Estudiantes han convocado huelga general.