El Ayuntamiento cambia la fecha del encendido de las luces de Navidad por la coincidencia con la FIL de Guadalajara, donde Barcelona será ciudad invitada de honor

El presupuesto asciende a 3,8 millones de euros, un 15 % más que el año pasado, y el consistorio prepara ya los diseños para 2026

Barcelona encenderá sus luces de Navidad el sábado 22 de noviembre a las 18.30 horas en el paseo de Gràcia, que volverá a ser el escenario principal del acto. Así lo ha anunciado la quinta teniente de alcaldía y concejal de Comercio, Raquel Gil, quien ha explicado que este año el encendido se adelanta dos días respecto a la tradición.

El cambio responde a la coincidencia con la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que se celebrará del 29 de noviembre al 7 de diciembre con Barcelona como ciudad invitada de honor.

“Por temas de agenda, el alcalde y algunos concejales estaremos ya en México el último jueves del mes y, además, aprovechamos para hacerlo coincidir en sábado para comprobar si funciona igual de bien que cuando lo hacemos en jueves”, ha señalado Gil.

Más días de luces, sin más consumo

El alumbrado navideño permanecerá encendido hasta el 6 de enero, lo que supone unos días más que en 2024, aunque la edil ha asegurado que el incremento energético será “residual”.

Los horarios de iluminación se mantendrán: de domingo a jueves, de 17.30 a 1.00; y los viernes, sábados y vísperas de festivo, hasta las 2.00 horas.

Éxito del paseo de Gràcia y más presencia en barrios

Gil ha destacado que el paseo de Gràcia se consolida como “espacio central” del acto, ya que “ha sido un éxito los dos últimos años y hay pocos lugares en la ciudad que permitan este seguimiento de público”.

El Ayuntamiento trabaja además con los ocho distritos periféricos, todos menos Eixample y Ciutat Vella, para organizar encendidos vinculados al acto central. “El resto de barrios tendrán su propio espacio de representación y cada distrito contará con sus propias personalidades”, ha añadido.

Presupuesto y nuevos diseños para 2026

El presupuesto total asciende a 3,8 millones de euros, un 15 % más que en 2023, y el consistorio ya prepara los proyectos para las próximas campañas.

En paralelo, el Ayuntamiento ha abierto un concurso de ideas para diseñar las luces de 2026, con el objetivo de consolidar la presencia en todos los distritos, reforzar la identidad visual de Barcelona e impulsar el talento local bajo el sello Barcelona Llums de Nadal.