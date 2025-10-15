Patricia Martínez 15 OCT 2025 - 00:01h.

La contratación del estudio tendrá una duración de dos años y tres fases: antes, durante y después de la Navidad

Vigo empieza a montar las luces de Navidad en julio y con 31 grados: “Va a ser la mejor de la historia de la humanidad”

VigoEl Concello de Vigo ha aprobado la licitación de un estudio de impacto acústico que permitirá valorar el impacto del ruido de los eventos de la Navidad en la ciudad y poder aplicar medidas correctoras, y reducir de ese modo las molestias para los vecinos en las zonas más afectadas.

Dentro del estudio, se realizarán 200 mediciones in situ del ruido de la Navidad en los diferentes eventos y atracciones, y en distintas franjas horarias, tanto de día como de noche. Unas mediciones que se realizarán en tramos de media hora, con el objetivo de detectar los momentos y zonas que puedan resultar molestos para los vecinos y poder aplicar medidas para reducir el impacto. La contratación del estudio tendrá una duración de dos años y el valor estimado del contrato será de casi 53.000 euros.

Según ha explicado el alcalde de Vigo, el estudio tiene tres fases, y previamente a esa medición sobre el terreno se hará un estudio previo, y también se analizarán con detalle las ubicaciones de las diferentes atracciones, para valorar posibles cambios, para después, durante los dos meses de eventos navideños, realizar las mediciones en diferentes días y horas.

El objetivo es "reducir al mínimo" las molestias para los vecinos

El objetivo, como ha explicado el alcalde, es ”reducir al mínimo el impacto del ruido” que supone un evento de la magnitud de la Navidad viguesa, que cada año atrae a la ciudad a miles de personas desde noviembre hasta enero.

“El desarrollo de la Navidad se tiene que compatibilizar con la convivencia en las zonas donde se acogen los eventos”, ha explicado Abel Caballero, quien ha detallado que todas las atracciones, y “la megafonía tiene que estar controlada”. El alcalde ha recordado también que “en estos años anteriores ya se han llevado a cabo medidas correctoras”.

"La verdad es que ya se consiguió en anteriores ediciones reducir de forma muy sensible el ruido, pues esta vez, y durante esta Navidad y la siguiente, todavía más bajo el ruido y por tanto, mejor sensación y eliminación de efectos colaterales no queridos por los ciudadanos", ha detallado el regidor vigués.

Numerosas denuncias de los vecinos del centro de la ciudad

Durante los últimos años, el ruido y los contratiempos en el tráfico y la movilidad en el centro de la ciudad ha generado cierta polémica, especialmente con los vecinos del centro de la ciudad, la zona donde se ubican algunas de las principales atracciones de la Navidad viguesa, y ha hecho que los vecinos presentaran denuncias en varias ocasiones, alegando que su vida durante estos dos meses se hace “casi imposible”.

El arranque de la Navidad viguesa está previsto para los primeros días de noviembre, como sucedió en años anteriores y la decoración navideña y las diferentes atracciones estarán instaladas en la ciudad hasta después del día de Reyes.

Cifras de récord y 13 millones luces led decorando 60 calles

Las cifras previstas para este año volverán a situar a la ciudad de Vigo como una de las más iluminadas y decoradas de España y “probablemente del mundo”, como ha resaltado el alcalde en numerosas ocasiones. El árbol ubicado en la Puerta del Sol tendrá 45 metros de alto, con una base de 13 metros de diámetro y una estrella de nueve metros y medio. A su alrededor se situará un “bosque de luces” con diez árboles brillantes. Y en las calles de Vigo brillarán 13 millones de luces led, repartidas en 460 calles, con más de 1.400 guirnaldas y casi 3.000 árboles iluminados.