23 OCT 2025 - 12:38h.

La agresión se produjo en la vivienda familiar y el padre fue trasladado a un centro hospitalario tras sufrir el apuñalamiento

LleidaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 33 años, acusado de apuñalar a su padre, que quedó gravemente herido en el cuello y fue intervenido de urgencia tras la agresión, en Bellpuig (Lleida).

La agresión se produjo en la vivienda familiar en la calle Llibertad del municipio catalán y hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra y una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Allí, la policía catalana arresto al hombre en cuestión el pasado martes sobre las 07:00 horas por un apuñalamiento en el que su padre, de 60 años, fue atendido por los sanitarios del (SEM) que trasladaron a la víctima al hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde fue intervenido de urgencia.

A disposición judicial

El hijo, que tiene antecedentes, fue detenido como presunto autor de los hechos y, según ha informado la policía catalana, está previsto que el presunto agresor pase a disposición judicial este jueves.