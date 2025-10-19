Redacción Cataluña Agencia EFE 19 OCT 2025 - 16:15h.

La reyerta en Lleida, que acabó con seis identificados por su presunta participación, ocurrió de madrugada

Los Mossos investigan para tratar de localizar al autor del ataque, sucedido en el barrio del Clot

Compartir







LleidaNuevo ataque con arma blanca a un joven en Cataluña, tras el que sufrió un adolescente en Barcelona. Esta vez, ha ocurrido durante el transcurso de una pelea grupal en Lleida. Ha acabado con un apuñalado con una navaja.

Así lo han confirmado a EFE fuentes policiales, que están investigando los hechos para buscar al agresor cuanto antes. El suceso se produjo de madrugada en el barrio del Clot y la víctima se encuentra grave en el Hospital Arnau de Vilanova.

PUEDE INTERESARTE Prisión para tres de los detenidos por la paliza a un joven a la salida de una discoteca en Alicante

Aunque no se teme por su vida, recibió la puñalada en el abdomen, tal y como ha precisado el diario 'El Caso'. Concretamente, en la calle Folch y Torres tuvo lugar la reyerta con un total de seis identificados por los agentes, por su presunta participación.

Intentan averiguar el motivo de la pelea

Tras tomarles declaración a cada uno, los efectivos de la policía catalana que se movilizaron junto a otros de la Guardia Urbana continúan las averiguaciones para tratar de conocer el motivo que desencadenó la pelea.

PUEDE INTERESARTE Agreden a una enfermera con una navaja durante una visita domiciliaria en Paterna: ya ha cogido la baja

Según las primeras informaciones publicadas por el citado periódico de sucesos, la agresión se habría producido entre dos grupos de personas. Por el momento, no hay ninguna detención.