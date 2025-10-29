Álex Aragonés 29 OCT 2025 - 10:50h.

Los trabajadores reclaman un convenio que mejore los salarios, derechos y condiciones laborales de las 200.000 personas que están en el sector

Las protestas empezaron el martes a las 22:00 horas y se alargarán hasta el jueves

BarcelonaLa huelga del metal en Barcelona ha provocado cortes en varias vías de acceso a la capital catalana por las protestas de los trabajadores, que reclaman un convenio que mejore los salarios, derechos y condiciones laborales de las 200.000 personas que están en el sector.

Las protestas han empezado la noche del martes a las 22:00 horas y por la mañana han bloqueado las principales vías de acceso a Barcelona en plena hora punta.

Ha sido el caso de la C-32 en Cornellà de Llobregat (Barcelona) en ambos sentidos y en la Ronda Litoral de Barcelona en sentido Llobregat, que han quedado cortadas a las 07:31 horas y reabiertas pasada una hora.

A raíz del incidente, se han acumulado kilómetros de cola y otras afectaciones por las manifestaciones en la BV-4511 entre Sant Fruitós de Bages y Santpedor, y retenciones en la C-55 en Manresa, en ambos sentidos.

Huelga de dos días "por un convenio digno"

Las protestas convocados por UGT y CCOO empezaron el martes a las 22:00 horas, con el objetivo de forzar a la patronal del metal a negociar un nuevo convenio "digno", después de que la reunión de mediación de la huelga realizada este martes finalizara sin acuerdo. "La intransigencia de la Unión Patronal Metalúrgica nos aboca al conflicto y no nos deja otra opción que movilizar al sector".

Según ha compartido el sindicato, los piquetes estaban en las empresas y la producción ha quedado parada: "La huelga se impone". Sobre los motivos de la huelga, CCOO ha destacado que la patronal "sigue enrocada" en sus planteamientos.

"Intentó condicionar toda la negociación a la compensación y absorción de los incrementos salariales, no quiso abordar el resto de puntos y terminó rompiendo la negociación", añaden desde el sindicato, que recuerda en sus redes sociales que la respuesta de los trabajadores es "convenio o conflicto".

Las quejas no solo se han hecho oír desde las carreteras o empresas, también desde las calles y los polígonos industriales en toda la provincia de Barcelona.

Concentración ante Foment de Treball

En el marco de la huelga, CCOO y UGT han convocado una concentración este miércoles, 29 de octubre, a las 12:00 horas, ante Foment de Treball, donde tiene la sede de la patronal: "Dejaremos claro que no aceptaremos un convenio que suponga un paso atrás para las personas que trabajan en el sector Allí los secretarios generales de las federaciones de Industria de ambos sindicatos atenderán a los medios de comunicación".

Durante la jornada de huelga del jueves, también se ha convocado una manifestación en Barcelona, a las 12:00 horas, que irá desde la plaza Portal de la Pau hasta la sede de la patronal.