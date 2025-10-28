El Sindicato de Estudiantes ha convocado manifestaciones en toda España el 28 de octubre a las 12:00 horas

El homenaje del Betis a Sandra Peña, la menor que se quitó la vida en Sevilla por acoso escolar: “Siempre en nuestro recuerdo”

El caso de Sandra Peña, la niña sevillana de 14 años que se suicidó el 14 de octubre tras ser víctima del acoso escolar, ha conmocionado a miles de jóvenes. El Sindicato de Estudiantes no quiere que su muerte caiga en el olvido. Por eso, llama este martes a una huelga estudiantil general en toda España, tal y como informa en el vídeo Tatiana Domínguez.

Desde el Sindicato de Estudiantes, llaman a los alumnos de la ESO, de Bachillerato y de la FP a manifestarse en las 55 ciudades del estado contra la lacra del acoso escolar.

El objetivo es denunciar el bullying y la falta de apoyo psicológico, así como defender una educación pública libre de discursos de odio. Exigen la dimisión de la dirección del colegio Las Irlandesas de Loreto, donde estudiaba Sandra Peña, y reclaman más contrataciones de psicólogos y de orientadores en todos los centros.

Las peticiones del Sindicato de Estudiantes

La muerte de Sandra Peña, que “fue víctima de un acoso continuado en el colegio concertado Irlandesas de Loreto donde estudiaba”, “no tenía que haberse producido nunca”, señalan desde el Sindicato de Estudiantes en un comunicado, subrayando que el acoso “era conocido por los responsables del centro pero no motivó ninguna acción para impedirlo, sin que en ningún momento se activaran los protocolos que existen”.

El caso de Sandra no es aislado. Desde el Sindicatos de Estudiantes, lamentan que “somos muchos quienes conocemos a compañeros y compañeras que han sido o son víctimas de bullying a causa de su estética, de su peso, de su forma de hablar, del color de su piel o su orientación e identidad sexual. Una opresión que no nos deja ser libres, y que hace insoportable el simple hecho de ir a clase, relacionarnos con normalidad y que, en muchas ocasiones, termina con muchas vidas arrebatadas”.

En este caso, apuntan a la dirección del centro como responsable de lo ocurrido en primer lugar y exigen la dimisión inmediata de la junta directiva, así como la retirada de su financiación pública. “Los responsables de no activar el protocolo antibullying tienen que pagar penalmente por consentir lo ocurrido”, claman, porque consideran que “para no manchar su imagen y arriesgarse a perder la financiación pública, barrieron estos gritos de auxilio debajo de la alfombra”.

Además de la dirección del centro, cargan contra la Junta de Andalucía del Partido Popular, ya que “la Consejería de Educaci�ón está manteniendo el concierto público a esta Fundación y a todo el entramado empresarial de la privada concertada”, negando, aseguran, “los recursos materiales y humanos que necesitan nuestros institutos para acabar con el acoso”.

De la misma manera, se posicionan contra los “responsables educativos del Gobierno central del PSOE y de todas las CCAA” por no destinar dinero para “poner en marcha un plan de prevención de los suicidios en los centros y apoyar nuestra salud mental”.

Ante esta situación, exigen la “contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad”.

“Ni nuestra educación ni nuestra salud mental pueden ser un negocio”, exponen, por lo que piden no conceder “ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada concertada, que siempre tapa el acoso y todo tipo de abuso contra los alumnos”.

Por último, defienden una “educación libre de los discursos de odio”. “La violencia que propaga la extrema derecha en las redes, en las calles y desde las instituciones tiene un reflejo en nuestras aulas. Nuestros centros tienen que ser espacios seguros para todas y todos, sin discriminación, sin machismo, sin racismo, sin LGTBIfobia, y sin fascismo”, concluyen.