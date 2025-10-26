Redacción Andalucía Europa Press 26 OCT 2025 - 11:50h.

Una nueva protesta frente a la sede del Gobierno andaluz reclama "tomar conciencia de que el SAS está destrozado"

SevillaCon carteles que decían "nos tocamos para que no nos toque, por la incompetencia del PP que nos tocó", se ha celebrado en Sevilla una nueva manifestación tras la crisis de cribados del cáncer de mama. "El sistema ha puesto vidas en riesgo", aseguran las mujeres.

Las asociaciones contra el cáncer de mama de toda Andalucía, entre ellas Amama Sevilla, han protestado este 26 de octubre en la capital hispalense. Lo ocurrido ha provocado la dimisión de un jefe de Radiodiagnóstico y la apertura de una investigación de la Fiscalía.

En tal contexto, bajo el lema 'Nuestra vida no puede esperar', la concentración se había convocado frente al Palacio de San Telmo, la sede del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. A las 12 horas ha comenzado: "Tomemos conciencia de que esto no funciona".

"El Servicio Andaluz de Salud está destrozado", había señalado Ángela Claverol, presidenta de Amama Sevilla, en un vídeo difundido en redes sociales. En él hacía un llamamiento ciudadano para participar en la marcha. Y no solo iba dirigido a las afectadas.

También animaba a asistir a todos los andaluces que están "hartos de esperar dos semanas al médico de cabecera, o un año o dos para el traumatólogo, o toda aquella paciente oncológica que tenga que esperar meses para su revisión".

Pedía "a todo aquel que le importe la sanidad pública" movilizarse para "demostrarle a la Junta de Andalucía" que no son únicamente "2.000 o 20.000" personas indignadas por la actual situación del SAS. "Somos muchas más", apuntaba.

"Depurar todas las responsabilidades"

Después de conocerse los errores en el programa de detección precoz, con retrasos en la realización de pruebas diagnósticas para descartar lesiones tumorales de más de un año, las asociaciones del cáncer coinciden en que el Ejecutivo autonómico "tiene que depurar todas las responsabilidades".

"Además de aumentar las dotaciones al sistema público de salud con medios y recursos humanos suficientes", añaden. "El tiempo de las declaraciones y las fotos han terminado. Las mujeres han confiado en un sistema que les ha defraudado", lamentan.

A pesar de que el presidente andaluz haya anunciado y aprobado medidas con las que "garantizar que esto no vuelve a ocurrir", las afectadas siguen cabreadas por lo sucedido. Igualmente, llegó la dimisión de la consejera de Salud Rocío Hernández, sustituida por Antonio Sanz.

El Consejo de Gobierno aprobó primero un plan de choque para el cribado de cáncer de mama de 12 millones y 119 profesionales más. Después, un plan integral dotado con más de 100 millones y 709 profesionales para reforzar tanto el cáncer de mama como los programas de cribado del cáncer de colon y de cuello de útero.

2.371 mujeres andaluzas con pruebas pendientes

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informó este 25 de octubre de que habían identificado 2.317 mujeres del programa del cribado de cáncer de mama con hallazgos radiológicos clasificados como BI-RADS 3 ("probablemente benignos").

De ellas, en torno al 90 % son del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y habían superado el plazo recomendado por las guías clínicas para el seguimiento de esos resultados.

A fecha 21 de octubre, un total de 1.778 mujeres en esta situación, a las que "no se había informado de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica", se han realizado ya la prueba indicada por el radiólogo.

El resto de las mujeres tienen cita antes del 30 de noviembre para realizársela igualmente. En este sentido, el Gobierno regional está analizando y actualizando el proceso asistencial integrado de la enfermedad, vigente desde 2011.

Busca así adaptarlo a los últimos avances científicos, tecnológicos y organizativos. En paralelo, se incorporará progresivamente la inteligencia artificial al programa de cribado, una herramienta que ya ha demostrado buenos resultados en proyectos piloto desarrollados en Córdoba y que contribuirá a aumentar la precisión diagnóstica y la eficiencia del sistema.