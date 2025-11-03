Condenan a 10 años de prisión a un hombre que acuchilló a dos menores, a uno de ellos en la cara, en Tarragona

Detenidos dos menores del centro de Hortaleza, en Madrid, por lesiones a educadores tras un intento fugarse

Compartir







La Audiencia Provincial de Tarragona ha acordado condenar a 10 años y medio de prisión al hombre que acuchilló a dos menores, a uno de ellos en la cara, en el centro de Tarragona. Los hechos se produjeron en una de las calles del centro el 26 de febrero de 2023.

El agresor ha sido acusado de delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones con deformidad. Uno de los menores recibió las cuchilladas en el resto, lo que le produjo graves heridas y deformidad en el rostro. Los hechos, que ocurrieron hace tres años, se produjeron tras una pelea entre dos grupos de menores de edad. Uno de los implicados en el conflicto, llamó al agresor, que era la pareja sentimental de su madre, y este acudió al lugar con un cuchillo de grandes dimensiones.

El hombre, tras recibir la llamada del menor, acudió al lugar que este le indicó con el arma. Al llegar, preguntó al hijo de su pareja quién le habría golpeado. Entonces, se dirigió hacia dos de los menores implicados en la pelea, y les propinó puñetazos y varias cuchilladas que les acabó dejando en el suelo. Uno de los menores recibió las cuchilladas en el rostro.

Las otras personas acusadas quedan en libertad

El condenado fue detenido tres meses después en una masía que se encontraba a las afueras de Tarragona, donde se refugió desde que ocurrieron las agresiones. Allí fue escondido con ayuda de su pareja, la madre del menor implicado en el conflicto, junto al padre y el tío de ella. Estas tres personas, también han sido juzgadas en el marco de este caso. Sin embargo, desde la audiencia han decidido que no irán a prisión tras haber realizado un pacto entre la acusación particular y las defensas.