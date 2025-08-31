El presunto delito contra la adolescente se cometió en el parque Isabel Clara Eugenia de la capital
La Comunidad de Madrid remitirá el caso a Delegación para el reagrupamiento familiar del arrestado
MadridUn menor ha sido detenido este 31 de agosto de madrugada por la presunta agresión sexual a una chica de 14 años, cometida cerca del centro de acogida de menores extranjeros de Hortaleza, en Madrid.
Este suceso, que Abascal vincula al Open Arms porque el arrestado es de origen marroquí, se produce en un contexto de aumento de violaciones en el primer semestre del 2025, según informó el Ministerio del Interior.
Fuentes policiales han confirmado a Europa Press la detención después de unos hechos ocurridos en el parque Isabel Clara Eugenia, entorno donde están las instalaciones para menas, en la calle de Valdetorres de Jarama.
Reagrupamiento familiar para el menor
La Comunidad de Madrid remitirá el caso de este menor inmigrante a la Delegación del Gobierno para que proceda a su reagrupamiento familiar, conforme a la legislación vigente.
Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han remitido ya 37 expedientes de menores a la Delegación, ante la imposibilidad de su integración.
Sin embargo, no tienen constancia de que se haya iniciado ningún procedimiento de reagrupación familiar para que estos menores salgan de la red de protección.
Añaden que la Consejería seguirá adoptando tantas acciones como sean necesarias para que la Delegación del Gobierno cumpla con sus obligaciones legales.