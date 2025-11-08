Redacción Cataluña 08 NOV 2025 - 12:00h.

La unidad cuenta con un sistema integral de comunicación entre la ambulancia y el hospital que permite hacer un diagnóstico rápido

BarcelonaBarcelona reúne esta semana a profesionales, investigadores y médicos en el World Stroke Congress 2025, el mayor congreso mundial sobre el ictus donde este año se presenta una de las pocas unidades móviles de tratamiento de esta enfermedad en Europa.

Se trata de la 'Mobile Stroke Unit' (MSU) de Siemens Healthineers, "la primera unidad móvil del sur de Europa" capaz de diagnosticar y tratar el ictus en el mismo lugar donde se produce. Aún no está funcionando, pero la idea es que los grandes hospitales cuenten con ella.

La ambulancia tiene en su interior un escáner o TAC que va analizando el daño cerebral que ha provocado el ictus en el paciente. De camino al hospital, envía los datos en tiempo real y permite que el paciente ya empiece a ser tratado, reduciendo en 36 minutos el tratamiento de personas que han sufrido un accidente cerebrovascular.

Clave para multiplicar las probabilidades de buen pronóstico

"No se trata de solo un TAC dentro de una ambulancia. Es un sistema integral de comunicación entre la ambulancia y el hospital que permite hacer diagnóstico rápido en la calle y acelerar el tratamiento para los pacientes con ictus", ha explicado el Dr. Carlos Molina, jefe de la unidad de ictus del Hospital Vall d’Hebron.

Un servicio "disruptivo" que permite a los pacientes ser tratados media hora antes de lo normal: "Dentro de lo que llamamos la “golden hour” que multiplica por dos las probabilidades de buen pronóstico". Gracias a ello, las medidas encaminadas a reducir el tiempo al inicio de los síntomas llevan consigo una reducción de las secuelas del paciente y, por tanto, un mejor pronóstico funcional.

El Dr. Carlos Molina recuerda la importancia de reconocer los síntomas para activar el código ictus: "Se le tuerce la cara y pérdida de fuerza en brazo o pierna, además de problemas para hablar. Actuar rápidamente es llamar al 112. La ambulancia permite diagnosticar y empezar el tratamiento intravenoso en la propia ambulancia camino del hospital. La recuperación del paciente es mejor".

Importancia de un estilo de vida saludable

El jefe de la unidad de ictus del Hospital Vall d’Hebron también ha insistido en la importancia de llevar un estilo de vida saludable, de seguir una dieta mediterránea que se está "abandonando" y hacer actividad física para prevenir la hipertensión arterial y la diabetes.

"Tenemos un gran reto ahora mismo, que es identificar estos pacientes, poder tratar y revertir estos síntomas, la diabetes, la obesidad, mediante la actividad física, mediante nuevos fármacos para combatir la diabetes y la obesidad, y para reducir en la medida de lo posible la posibilidad de secuelas", ha añadido.

¿A quién afecta el ictus?

Cualquier persona puede sufrir un ictus, independientemente de la edad y la condición, aunque es más frecuente en personas de edad avanzada. Según explica el Hospital Vall d'Hebron, en torno al 75% de los casos se producen en personas de más de 65 años, aunque cada vez más afecta a adultos jóvenes debido a sus hábitos de vida, entre el 15 y el 20% son menores de 45 años.

El ictus también puede afectar a niños. Solo en Cataluña, 900 niños viven con una discapacidad a consecuencia de un ictus, que también es conocido por otros nombres como apoplejía, derrame cerebral, embolia cerebral, trombosis o accidente vascular cerebral (AVC): "En Cataluña, más de 13.000 personas ingresan cada año por un ictus y, desgraciadamente, no siempre se llega a tiempo de salvar al enfermo".