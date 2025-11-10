Álex Aragonés 10 NOV 2025 - 04:00h.

La Diputación de Lleida impulsa una iniciativa para revertir el despoblamiento y vivir con mayor salud, tranquilidad y en comunidad

La nueva vida de Gabriel y Victoria, de vivir en Barcelona a un pueblo de 10 habitantes: "Disfrutas del silencio"

LleidaLa Diputación de Lleida ha puesto en marcha la campaña 'Pueblo pequeño, gran vida', con el objetivo de poner en valor la calidad de vida, las oportunidades y el futuro que ofrecen los pequeñas localidades de la demarcación catalana.

"Repoblar es crear oportunidades, mejorar servicios, garantizar buenas conexiones, apoyar la actividad económica y generar orgullo de pertenencia", ha explicado el vicepresidente de la Diputación de Lleida, Agustí Jiménez, en la presentación de un proyecto que surge con la voluntad de hacer frente al reto demográfico.

Una de las parejas que ha cambiado la ciudad por un pueblo de Lleida son Airy y Daniel que, junto a su hijo, protagonizan la campaña de 'Pueblo pequeño, gran vida': "Desde que llegamos lo hemos tenido claro que es la decisión que teníamos que tomar. Ganamos en calidad de vida porque Martí puede crecer de la misma manera que yo hice cuando era pequeña", explica Airy en un vídeo de la Diputación de Lleida.

"Me he encontrado un pueblo con muchas ganas de acoger"

La pareja destaca que su hijo se cría en un ambiente familiar: "El hecho de que vaya por la calle, le reconozcan, le saluden y entienda que este tipo de interacción es normal, para nosotros tiene mucho valor". En el caso de Airy y Daniel, ambos han encontrado lejos del ajetreo de la ciudad, un lugar donde encontrar también su círculo más íntimo

"Quizás la percepción cuando llegas a un pueblo pequeño es que habrá un ambiente cerrado y te costará entrar. Hemos empezado un grupo musical con gente del pueblo. Me he encontrado un pueblo con muchas ganas de acoger y de que venga gente activa", añade Daniel, quien vive en Arbeca.

"Somos 24 habitantes, pero hemos decidido crear comunidad"

Como ellos, Belén también emprendió una nueva aventura lejos de los entornos urbanos para estar en un ritmo "más calmado y pausado" en un entorno natural, que ofrece la posibilidad de que sus hijos también viviesen la experiencia con una mayor autonomía y vínculos próximos con la gente del pueblo.

En el caso de Ricardo, arquitecto y miembro de 'La Boqueria', una cooperativa de arquitectura nacida en el barrio del Raval de Barcelona, vive y teletrabaja en L'Ametlla de la Segarra junto a su pareja Eva: "Decidimos venir a vivir porque ella da continuidad a un proyecto familiar promoviendo la conservación de la naturaleza. Somos 24 habitantes, pero hemos decidido crear comunidad".

Vivir en tranquilidad

Para Ricard es esencial vivir en un entorno que "es sano" para él: "Te levantas por la mañana y escuchas a los pájaros, donde puedes estar en un ritmo tranquilo y agradable. Esto te permite valorar las otras cosas que tenemos en el entorno. Vivir en un pequeño pueblo, en medio de Cataluña y con una identidad".

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha remachado que el lema 'pueblo pequeño, gran vida" es mucho más que un juego de palabras: "Refleja la voluntad de la Diputación de Lleida de reivindicar que la vida en los pueblos pequeños tiene ventajas intrínsecas como la salud, la tranquilidad, el contacto".

En definitiva, recuperar la esencia de pueblo que reivindica la Diputación de Lleida a través de esta campaña que, para el vicepresidente de la entidad, es "un altavoz para decir alto y claro que vivir en los pueblos pequeños de Lleida es sinónimo de gran vida y es una manera de reivindicar el valor de lo que tenemos y de lo que somos".