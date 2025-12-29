Sara Lago Vigo, 29 DIC 2025 - 05:30h.

El barrio de O Piñeiriño, en Vilagarcía de Arousa, vuelve a sorprender con la aldea de Navidad más pequeña del mundo, una creación microscópica desarrollada con apoyo científico internacional

La iniciativa, impulsada por la asociación vecinal Breogán, reivindica una Navidad con menos ruido, menos consumo y más reflexión, frente a la competición por el alumbrado más grande

Investigadores del MERLN Institute de la Universidad de Maastricht firman una obra que une ciencia, ironía y mensaje pacifista

Mientras muchas ciudades compiten cada diciembre por tener el alumbrado más grande, más brillante y más visible desde kilómetros, el barrio de O Piñeiriño ha decidido volver a hacer justo lo contrario. En lugar de sumar vatios y luces, resta tamaño. Mucho tamaño.

Este 2025, el vecindario de Vilagarcía de Arousa presenta la aldea de Navidad más pequeña del mundo, una creación invisible al ojo humano, que solo puede apreciarse gracias a técnicas científicas de precisión. No es una casualidad ni una excentricidad aislada, sino el último capítulo de una tradición que ya se ha convertido en seña de identidad del barrio.

Lejos de buscar récords por puro espectáculo, la propuesta funciona como una sátira directa al derroche energético, la inflación lumínica y la obsesión institucional por lo descomunal, especialmente en fechas navideñas.

De un árbol diminuto a una aldea entera

Todo comenzó en 2023, cuando O Piñeiriño sorprendió con el árbol de Navidad más pequeño de España. Al año siguiente, en 2024, el reto fue aún más lejos con la presentación del árbol de Navidad más pequeño del mundo, una pieza tan diminuta que sólo pudo realizarse gracias a la colaboración científica internacional.

Cuando parecía imposible reducir más la escala, el barrio decidió desmontar esa idea. En 2025, la apuesta crece y precisamente lo hace convirtiéndose aun en algo más pequeño: una aldea navideña completa, con casas, símbolos y mensaje incluidos, pero microscópica.

El trabajo vuelve a contar con la participación del MERLN Institute de la Universidad de Maastricht, un centro de referencia en investigación biomédica y tecnología avanzada. Los investigadores Adrián Seijas Gamardo y Elisabetta Avizzano son los responsables de dar forma a esta creación minúscula que, paradójicamente, lanza un mensaje enorme.

Menos luces, más ciencia y un mensaje claro

La aldea no es solo una curiosidad técnica. Sus creadores lo dejan claro desde el principio: su objetivo es invitar a la calma, la paz y el pensamiento crítico. En un contexto internacional marcado por conflictos armados y discursos cada vez más estridentes, el barrio opta por hablar bajo, pero decir mucho.

La instalación incluye símbolos explícitos de paz, reforzando un mensaje que conecta la Navidad con valores universales: menos guerras, menos ruido y más conocimiento. La ciencia, aquí, no se utiliza sólo como herramienta técnica, sino como lenguaje simbólico, capaz de transmitir ideas sin necesidad de grandes escenografías.

Desde la asociación vecinal Breogán resumen la filosofía con un lema que ya es marca propia: “Piñeirízate”. Una invitación a mirar lo pequeño, a cuestionar lo establecido y a entender que el impacto no siempre depende del tamaño.

Lo que empezó como una broma local se ha convertido en una tradición incómoda, porque pone un espejo frente al modelo de celebración actual. Frente a los excesos, O Piñeiriño propone silencio, ciencia y reflexión.

Una Navidad diminuta con ideas enormes

La aldea de Navidad más pequeña del mundo, junto al árbol más pequeño de España (2023) y el árbol más pequeño del mundo (2024), puede visitarse en el Centro Cultural Breogán, en la Rúa Fermín Bouza-Brey nº7, en Vilagarcía de Arousa.

Allí, en una vitrina microscópica, se condensa un gran mensaje: no hace falta gritar para ser escuchado. A veces, basta con hacerlo diminuto.