Álex Aragonés 11 NOV 2025 - 15:11h.

La Policía Local ha convertido un rincón en un pequeño museo de bicicletas para que la ciudadanía las recupere

BarcelonaVilafranca del Penedès (Barcelona) ha convertido un rincón de la localidad catalana en un pequeño museo de bicicletas para que los propietarios recuperen sus vehículos de dos ruedas tras las respectivas actuaciones de la Policía Local.

El cuerpo policial ha decidido realizar esta exposición del centenar de bicicletas que han sido recogidas de la vía pública por diferentes motivos. Desde vehículos abandonados en la calle o que han sido robados. Algunos de ellos en manos policiales desde 2012, según ha avanzado 3CAT.

En total, 90 bicicletas que la Policía Local ha puesto a ojos de la ciudadanía de Vilafranca del Penedés para encontrar a sus propietarios este martes en la jefatura ubicada en la calle Pati del Gall 16 de la localidad catalana.

"Esta exposición se realiza con el objetivo de que alguna persona pueda recuperar su bicicleta, perdida o sustraída", han explicado desde el Ayuntamiento de Vilafranca.

¿Qué hacer para recuperarla?

En el caso de que las personas interesadas en recuperar sus bicicletas, el consistorio ha dado a conocer los pasos a seguir necesarios para que la Policía Local devuelva los vehículos a sus propietarios.

Para ello, deberán aportar la denuncia correspondiente sobre la sustracción de la bicicleta. En el caso de disponer de alguna foto, desde el Ayuntamiento también recomiendan llevarla, del mismo modo que la documentación o cualquier medio por el que puedan demostrar que el vehículo de dos ruedas es realmente suyo.

Esta repesca empezó el pasado lunes y se alargará hasta este martes, donde la ciudadanía podrá acudir a la exposición de bicicletas de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas.

Controles de VMP y bicicletas

Una semana antes, la Policía Local llevó a cabo una campaña intensiva de control y vigilancia de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y bicicletas en todo el término municipal, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y fomentar una movilidad responsable y respetuosa con el resto de usuarios de la vía.

El incremento del uso de los VMP y bicicletas en las zonas urbanas "ha supuesto nuevos retos en materia de seguridad vial" y la campaña pretendía corregir conductas imprudentes o peligrosas y garantizar la convivencia segura entre peatones, ciclistas y conductores .

Normativa aplicable

Según el Real Decreto 970/202 , los VMP son vehículos de una o más ruedas con una única plaza y propulsión eléctrica, que pueden alcanzar velocidades de entre 6 y 25 kilómetros por hora. No pueden circular por aceras, vías interurbanas, autopistas, autovías ni túneles urbanos.

Además, los VMP tendrán que disponer de un certificado de circulación y de una identificación reglamentaria. En cuanto a las bicicletas, la Ordenanza Municipal de Circulación establece que deben respetar la prioridad de los peatones, circular preferentemente por carriles bici y utilizar luces y reflectantes en horario nocturno. Los menores de 16 años están obligados a llevar casco.