Agentes de los Mossos d'Esquadra ya lo han detenido: acumulaba 19 antecedentes previos

Detenidos tres ladrones multirreincidentes por 13 robos con el método de los marcadores en pisos de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra han conseguido detener a un ladrón que operaba principalmente en el barrio del Carmel de Barcelona asaltando viviendas con un particular modus operandi. El varón, de 37 años, irrumpía en el interior de los domicilios escalando por la fachada y, en algunos casos, descalzo, como se puede comprobar en el vídeo que acompaña la noticia.

En menos de dos meses, el detenido logró robar en una veintena de viviendas, llevándose en total unos 6.000 euros en efectivo. Tras irrumpir en los domicilios, se hacía con todo cuanto podía a su alcance: desde joyas y teléfonos móviles a dinero en metálico.

El ‘ladrón trepador’ del barrio del Carmel, captado por las cámaras de seguridad

Gracias a unas cámaras de seguridad que le captaron durante sus asaltos, los investigadores lograron estrechar la pista sobre él e identificarlo, descubriendo así que ya acumulaba 19 antecedentes previos. A ellos, ahora se suman 16 robos con fuerza en domicilios, dos robos violentos, un allanamiento de morada, un hurto y una estafa con tarjetas de crédito; toda una retahíla de delitos por los que tendrá que responder ante la Justicia.

Según han precisado los Mossos d’Esquadra, los investigadores tuvieron dificultades para localizarle porque cambiaba continuamente de domicilio, aprovechando la cobertura de conocidos que residían en pisos con ocupación delincuencial para pernoctar.

Fueron agentes de la Unidad de Investigación (UI), Seguridad Ciudadana y de paisano de la comisaría de Horta-Guinardó los que, ante su actividad delicuencial “frenética”, abordaron un dispositivo especial para localizarlo.

El ladrón del Carmel, detenido cuando regresaba de cometer dos robos

Precisamente, fue el jueves 30 de octubre cuando los agentes le detuvieron justo cuando regresaba de cometer dos robos. Le interceptaron en la calle Sigüenza en un operativo en el que también participó el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO)

Según han precisado, ha sido detenido concretamente como autor de 16 robos con fuerza en casa habitada --5 de ellos en grado de tentativa--, un robo violento en un domicilio y otro en la vía pública, un hurto y una estafa con tarjeta de crédito entre el 11 de septiembre y el 30 de octubre en el barrio barcelonés del Carmel.