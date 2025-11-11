Álex Aragonés 11 NOV 2025 - 12:02h.

Salvador Illa ha dado el pésame a sus familiares: "Siempre recordaré una frase que me dijo y me marcó. Como le prometí, así lo haré"

Así era Angelina Torres: "Yo vi nacer a la Sagrada Familia y la he visto crecer piedrita a piedrita"

BarcelonaAngelina Torres, la mujer más longeva de España, ha muerto a los 112 años y casi ocho meses. La supercentenaria nació el 18 de marzo de 1913 en el municipio catalán de Bellvís (Lleida) y se encontraba entre las personas más mayores del mundo, según la asociación Gerontology Research Group (GRG).

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha dado el pésame a sus familiares: "Una mujer sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con gran fortaleza. Siempre recordaré una frase que me dijo y me marcó mucho: debemos ayudarnos unos a otros, con las manos llenas, nunca estrechas. Como le prometí, así lo haré".

Angelina se convirtió en agosto de 2024 en la catalana en vida con más años tras el fallecimiento de Maria Branyas, y desde el deceso de la aragonesa Piedad Loriente, quien murió en noviembre del año pasado a sus 113 años, era la persona más longeva de España.

"Gracias a Dios, nunca he estado enferma. Los médicos no han tenido que trabajar mucho conmigo. He tenido pequeñitas cosas, como resfriados fuertes que curaba con una aspirina, pero nunca vienen médicos a mi casa", explicó Angelina en su piso del Eixample de Barcelona, en una entrevista a dos meses antes de cumplir los 112 años.

Sus orígenes

Angelina era la quinta de siete hermanos. Después de que el padre muriera cuando ella tenía apenas tres años, se fueron a vivir a Barcelona en búsqueda de una mejor vida. Cuando la edad se lo permitió, se adentró en el oficio de corbatera para la empresa 'Vinilos y Vidal', donde ganaba seis pesetas por cada 12 corbatas que confeccionaba, y más tarde fue aprendiz en una tienda de modistas, antes de la llegada de la Guerra Civil.

"Sufrí mucho durante la guerra. Cogía la maleta e iba a la estación de Francia para dirigirme a los pueblos. Allí comían, en Barcelona, nada. Iba al pueblo, me llenaba la maleta de comida y volvía", recordó Angelina. Una vez finalizada la guerra civil española, se casó con Josep Martí, con quien tuvo una hija, Mercè, y más tarde llegaron sus nietos, Gemma y Xavi, y sus tres bisnietos: Pol, Marc y Mar Joana.

Sus familiares contaron que su longevidad no era del todo casualidad: su madre falleció un mes antes de cumplir los 100 años, y su hermana mayor, a los 93. "He tenido la suerte de conocer a tres bisnietos, ¡qué guapos son! Gracias a Dios, he podido celebrar la Navidad con toda la familia y lo he pasado bien", culminó Angelina, quien tiempo atrás causaba furor en estas fechas gracias a sus exquisitos canelones.

La supercentenaria vivía con su hija en un piso que se encuentra a pocos metros de un templo catalán que tantos recuerdos le evoca y que espera poder contemplar una vez esté acabado: "Yo vi nacer a la Sagrada Familia y la he visto crecer piedrita a piedrita. Me dijeron que construirían un templo que sería el orgullo de Cataluña y efectivamente así ha sido: ha quedado preciosa", aseguró Angelina.