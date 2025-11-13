Redacción Cataluña 13 NOV 2025 - 11:20h.

Las llamas se produjeron de noche y solo afectaron al piso siniestrado

Algunos vecinos fueron desalojados tras la llegada de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña y otros fueron confinados

TarragonaOnce personas han resultado heridas en un incendio en los bajos de un edificio en Reus (Tarragona), donde un perro que se encontraba en el interior de la vivienda ha muerto como consecuencia del fuego.

El Sistema de Emergencias Médicas recibió el aviso este miércoles a las 21:22 horas en la calle Glorieta del Priorat de la localidad catalana, en un fuego donde las llamas solo afectaron al piso siniestrado.

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña trasladaron seis dotaciones hasta el edificio afectado para trabajar en el incendio. Una vez en el lugar, algunos de los vecinos fueron desalojados, mientras que otros fueron confinados.

Dos afectados fueron trasladados a un centro hospitalario

Por su parte, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó cuatro ambulancias para atender a los once afectados. Entre ellos uno en estado menos grave y otro en estado leve, que fueron trasladadas al Hospital Sant Joan de Reus, mientras que el resto fueron dados de alta in situ.