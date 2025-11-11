Noche de incendios en Castellón: dos fuegos en Almanssora y en la ciudad del transporte arrasan varias naves industriales
Castellón ha vivido una noche complicada con dos incendios en distintos puntos de la provincia
Uno de los fuegos se ha declarado en una nave industrial en la localidad de Almassora
CastellónLa provincia de Castellón ha vivido una noche complicada con dos incendios en distintos puntos de la provincia. El primero de ellos se declaró en una nave industrial en Almassora y el segundo en una zona empresarial.
Los Bomberos de Castellón han continuado esta madrugada con los trabajos de extinción del primero de los incendios, que ha afectado totalmente a una cámara frigorífica, y parcialmente a otras dos, en el interior de las instalaciones de una empresa del sector citrícola.
En incendio, confirmado en la noche del lunes, se dio por controlado antes de la medianoche, momento en el que comenzaron los trabajos para rebajar temperatura de la estructura afectada, ha detallado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón en su cuenta de la red social X.
El origen podría estar en una de las cámaras frigorífica
Tres dotaciones y una unidad de mando prosiguen con las labores de extinción en estos momentos, aunque llegaron a movilizarse hasta cinco dotaciones, entre otras unidades de emergencia y seguridad de la provincia.
El trabajo ahora se centra en la extinción directa del material que contiene el interior de las cámaras frigoríficas afectadas.
El origen podría estar en una de las cámaras frigoríficas.
En el segundo de los incendios, el fuego ha calcinado al menos a tres naves de tres compañías diferentes. Los bomberos han movilizado un camión nodriza pesado de 35.000 litros para colaborar en las tareas de extinción.