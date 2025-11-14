Álex Aragonés 14 NOV 2025 - 02:00h.

El fenómeno astronómico oscurecerá el cielo de diferentes rincones de España el próximo 12 de agosto

El trío de eclipses solares que vivirá España a partir de agosto: "No tiene nada que ver un 99,9 y un 100% de totalidad"

BarcelonaUn eclipse oscurecerá el cielo de diferentes rincones de España el próximo 12 de agosto. Este evento dará comienzo a un trío de fenómenos astronómicos que vivirá la península ibérica en tres años. El primero de ellos se podrá apreciar desde Cataluña, por lo que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado el escenario como una "oportunidad" para reivindicar la ciencia "en un momento en el que en otros países muy avanzados y prósperos hay corrientes negacionistas preocupantes".

Ante este escenario, el Govern ha preparado actividades por el eclipse solar de agosto de 2026 que ha presentado este jueves en la clausura de 'Cataluña mira al cielo', una jornada que "es el punto de partida del camino de los próximos meses, con grupos de trabajo con otros departamentos, porque el eclipse es una oportunidad de país, una de esas ocasiones que permite conectar ciencia con cultura, conocimiento, territorio y la divulgación con las personas", según ha explicado la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat.

En total habrá 27 puntos de observación en 20 localidades catalanas desde donde se podrá ver el eclipse total de sol, que atravesará el país de noroeste a este en pleno verano. Estos puntos estarán habilitados para unas 85.200 personas y 40.805 vehículos, con una media de unas 3.000 personas por cada localización y se llevará a cabo un operativo compartido entre Agents Rurals, Mossos d'Esquadra, el Servei Català de Trànsit y la Dirección General de Protecció Civil para garantizar la seguridad.

¿Dónde se podrá ver el eclipse?

La selección de municipios se ha hecho a través de tres criterios para determinar que desde estos puntos de la geografía catalana el eclipse tendrá una duración de más de 55 segundos; que las localidades de más de 3.000 habitantes y tuvieran más del 60% del terreno desde donde poder ver el sol a las 20.30 horas.

Estas localidades son Valls, Cambrils, Montbrió del Camp, Reus, L'Aldea, El Vendrell, Amposta, Santa Bàrbara, Móra La Nova, Altafulla, Constantí, Salou, Tarragona, Torredembarra, Gandesa (Tarragona) y Lleida. Por otro lado, hay otros cinco municipios, que son L'Ametlla de Mar, Camarles, Alcanar (Tarragona) y Les Borges Blanques (Lleida) con los que la comisión aún no se ha podido reunir pero que también formarán parte de las localizaciones desde donde se podrá apreciar el eclipse.

Una oportunidad para vivir un eclipse de sol total que hace 120 años no se produce en Cataluña, por lo que supone "una gran oportunidad" para la ciencia y la divulgación. Ante este escenario, trabajarán con la Agència de Salut Pública para concienciar sobre la protección de la vista con gafas para apreciar el fenómeno, algo que, según apunta, aún se está cuantificando; así como también trabajarán con la Conselleria de Interior, para garantizar la seguridad, y con los ayuntamientos, para que los espacios sean adecuados para poder visualizar el fenómeno.

Un 99,9 y un 100% no tiene nada que ver"

La franja de totalidad del eclipse pasará por numerosas capitales de provincia en España. Desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. En el caso de Cataluña, también pasará por diferentes puntos, pero no en Barcelona: "Si bajas un poco a Tarragona, sin llegar, como Vilanova o Vendrell, ya tendrás totalidad", explicó Rat Parellada Llobet, coordinadora del Planetario del Museo de Ciencias Naturales de Granollers y del Observatorio Astronómico del Parque del Garraf, en una entrevista a Informativos Telecinco.

En los lugares donde no tengan el 100% de totalidad, la experiencia será distinta. Es el caso de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), donde el fenómeno eclipsará el municipio catalán en un 99,7%. Pero estas décimas marcan la diferencia que eclipsará Sant Esteve Sesrovires en un 99,7%.

"Solo oscurecerá en el ambiente, por lo que dejará de haber sombras en el suelo. Un 99,9 y un 100% de totalidad no tiene nada que ver. Por contra, el cielo se verá más oscuro solamente si hay totalidad, un 100% de sol ocultado por la Luna. Un parcial y un total no tienen nada que ver", destacó Rat.