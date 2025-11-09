Álex Aragonés 09 NOV 2025 - 19:00h.

El primero de ellos será el próximo 12 de agosto de 2026 y el último el 26 de enero de 2028

España se prepara para el histórico carrusel de eclipses solares de los próximos 3 años: cuándo y desde dónde se verán

BarcelonaTres eclipses en tres años es el acontecimiento que España vivirá a partir del próximo miércoles 12 de agosto, cuando tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. Una oportunidad única para disfrutar de un fenómeno astronómico que atravesará el país de noroeste a este en pleno verano.

"Cada año se producen en la Tierra al menos dos eclipses solares, pero que coincidan que se puedan ver la totalidad en la península no se había producido en este tiempo y ahora habrá tres en tres años consecutivos: el 12 agosto 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028", explica Rat Parellada Llobet, coordinadora del Planetario del Museo de Ciencias Naturales de Granollers y del Observatorio Astronómico del Parque del Garraf.

Este eclipse sucederá cuando el sol se est�é poniendo muy cerca del horizonte: "Estará muy muy bajo, cerca de la puesta de sol porque se producirá a las 08:30 horas en agosto. La gente notará en el momento que la temperatura baja muchísimo, la luminosidad también".

"Un 99,9 y un 100% no tiene nada que ver"

Su franja de totalidad pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. En el caso de Cataluña, también pasará por diferentes puntos, pero no en Barcelona: "Si bajas un poco a Tarragona, sin llegar, como Vilanova o Vendrell, ya tendrás totalidad".

En los lugares donde no tengan el 100% de totalidad, la experiencia será distinta. Es el caso de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), donde el fenómeno eclipsará el municipio catalán en un 99,7%. Pero estas décimas marcan la diferencia que eclipsará Sant Esteve Sesrovires en un 99,7%.

"Solo oscurecerá en el ambiente, por lo que dejará de haber sombras en el suelo. Un 99,9 y un 100% de totalidad no tiene nada que ver. Por contra, el cielo se verá más oscuro solamente si hay totalidad, un 100% de sol ocultado por la Luna. Un parcial y un total no tienen nada que ver", añade Rat en una entrevista a Informativos Telecinco.

"No se puede mirar nunca el sol"

Entre las recomendaciones para disfrutar del eclipse, el uso de gafas especiales para observar el sol es imprescindible: "No se puede mirar nunca el sol, aquel día todos los que quieran mirarlo tendrán que protegerse y solo en el momento del eclipse te puedes quitar las gafas y mirar el cielo y el sol sin gafas, pero solamente esos 30 segundos o minuto".

Un momento que será cuestión de segundos, y que no volverá a producirse hasta el próximo año: "Si te quedas en el límite norte o sur, la totalidad será más pequeña. Puede durar diez segundos o medio minuto, y si te vas a zonas centrales que normalmente en esta franja puede haber casi un minuto de totalidad. Por ejemplo, en Ourense no se producirá en totalidad, tampoco en Barcelona. Pero en Lugo, Tarragona, Lleida sí que habrá. Se puede jugar con eso", afirma Rat.

Todo ello en un momento que pillará tanto a los aficionados a la astronomía como a los propios vecinos de estos lugares en pleno verano. "El Gobierno ya se está preparando porque normalmente cuando hay un eclipse las zonas de totalidad, las carreteras quedan colapsadas porque la gente quiere ir a mirarlo. Tendrá que haber mucha prevención de cómo dirigir a la población".

Trío ibérico

Este entusiasmo ya ha llevado a algunos a buscar alojamiento en la franja donde se produce el fenómeno: "Si buscas sitios para quedarte a dormir ya está lleno de reservas de americanos y gente de Europa para verlo. Cuando hay un eclipse lo que ocurre es que el sol al quedar tapado por la luna y se puede ver la corona solar, nos da tanta luz el sol que es imposible ver la corona solar y es el único momento que se puede ver. Esto crea expectación".

Tras este eclipse, las miradas estarán fijadas en 2027. Concretamente en el 2 de agosto y en 2028 en el 26 de enero: "Es el trío ibérico de eclipses. Todos son similares y en zonas distintas. El único que podría ser diferente es el último, que es anular. No se llegará a hacer oscuro en ninguna parte porque habrá un anillo, la luna estará un poco más alejada y no cubrirá toda la superficie del sol", sentencia Rat sobre unos eclipses que no será posible observar de nuevo en España hasta 2053.