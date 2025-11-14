Redacción Cataluña 14 NOV 2025 - 14:53h.

Los trabajadores del metal de Barcelona irán a la huelga el próximo 3 y 10 de diciembre tras las protestas realizadas en octubre

La anterior huelga cortó los accesos a Barcelona en hora punta: "Convenio o conflicto"

BarcelonaEl sector del metal en Barcelona vuelve a salir a las calles para reclamar un convenio que mejore e los salarios, derechos y condiciones laborales de las 200.000 personas afectadas. Una huelga que a finales de octubre provocó cortes en varias vías de acceso a la capital catalana en plena hora punta y que los sindicatos volverán a llevar a cabo el próximo día 3 y 10 de diciembre.

Las protestas convocados por UGT y CCOO tienen como objetivo de forzar a la Unión Patronal Metalúrgica a negociar un nuevo convenio: "Se ha realizado una reunión de la Comisión Negociadora del Convenio del metalen la que la patronal UPM ha vuelto a demostrar su carencia de voluntad para llegar a un acuerdo".

Según han explicado los sindicatos, UPM "sigue enrocada en la compensación y absorción de los incrementos salariales, y pretendía condicionar toda la negociación a la aceptación de esta propuesta", por lo que CCOO y UGT "han dejado claro" que la propuesta es "inasumible" y que "su intransigencia aboca al sector al conflicto".

Nuevas movilizaciones

Tras un receso en la reunión, la patronal pidió más tiempo para valorar la situación, pero "la parte social considera que, a la altura del año que estamos y después de meses de negociaciones, ya ha tenido tiempo suficiente para hacerlo".

Una "falta de avances" en la negociación, que ha llevado al sector a volver a movilizarse por un nuevo convenio con mejores condiciones salariales, así como medidas para reducir la jornada laboral y la siniestralidad, como ya ocurrió el pasado 29 y 30 de octubre

Cortes en carreteras

Las protestas de octubre empezaron de noche y bloquearon las principales vías de acceso a Barcelona en plena hora punta. Entre ellas la C-32 en Cornellà de Llobregat (Barcelona) en ambos sentidos y en la Ronda Litoral de Barcelona en sentido Llobregat, que quedaron a las 07:31 horas y reabiertas pasada una hora.

A raíz del incidente, estos tramos acumularon kilómetros de cola y otras afectaciones por las manifestaciones en la BV-4511 entre Sant Fruitós de Bages y Santpedor, y retenciones en la C-55 en Manresa, en ambos sentidos.

Las quejas no solo se hicieron oír desde las carreteras o empresas, también desde las calles y los polígonos industriales en toda la provincia de Barcelona. En el marco de la huelga, CCOO y UGT también convocaron una concentración ante Foment de Treball, donde tiene la sede de la patronal:

Lanzamiento de huevos y fruta

Durante la jornada de huelga, también convocaron una manifestación en Barcelona, donde más de 2.500 trabajadores acudieron según los datos de la Guardia Urbana de Barcelona, mientras que los sindicatos convocantes elevaron a más de 10.000.

Los trabajadores, que se quedaron en la zona hasta pasadas las 14:00 horas, lanzaron huevos, fruta y latas de cerveza vacías contra la fachada de la patronal, así como a los mossos, y un petardo generó una pequeña hoguera en los arbustos.

Durante todo el recorrido, los manifestantes entonaron cánticos como 'A por ellos' o 'Metal en lucha', han hecho sonar constantemente pitos y bocinas y han encendido botes de humo y petardos, unas acciones que se han acentuado al llegar a Foment.

En declaraciones a la prensa, tanto la secretaria general de UGT-Fica de Catalunya, Antonia Fuentes, como el secretario general de CC.OO. Indústria de Catalunya, Josep Rueda, aseguraron que esta segunda jornada de huelga fue un "éxito".