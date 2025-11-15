La menor ha sido detenida acusada de apuñalar a su cuñada en la localidad de Aces, en Candamo (Asturias)

La víctima de la agresión falleció pese a los intentos por reanimarla

AsturiasUna joven de 17 años de edad ha apuñalado y matado a su cuñada, de 20 años, el sábado en la localidad de Aces, en Candamo (Asturias), según ha informado la Guardia Civil.

Ha sido a las 16:05 horas de este sábado cuando la Guardia Civil ha tenido conocimiento de los hechos. La autora, que tiene problemas mentales, según publica 'El Comercio', atacó a la víctima con un cuchillo de cocina en la casa familiar en la que ambas viven con el hermano de la agresora y sus padres.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Piedras Blancas y han localizado a la víctima en estado grave. Cuando han llegado los servicios médicos, han iniciado tareas de reanimación. Sin embargo, pese a los intentos de reanimación, la víctima ha fallecido a las 17:00 horas.

La autora, detenida tras los hechos

La autora ya se había marchado cuando han llegado los agentes, pero la han buscado y localizado a las 16:30 horas en las inmediaciones de la estación de FEVE. Ha sido detenida por los hechos.

La investigación está a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.