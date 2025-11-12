Agencia EFE Redacción Cataluña 12 NOV 2025 - 11:09h.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre en el distrito barcelonés de Sant Andreu

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) efectuó varias maniobras de reanimación a la víctima de forma infructuosa

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a primera hora de este miércoles al presunto autor de la muerte a puñaladas de un joven el pasado 30 de septiembre en el distrito barcelonès de Sant Andreu, cuyo cadáver fue hallado en el rellano de un edificio.

El cuerpo de la víctima, un joven de unos 25 años, fue localizado hacia las 20:30 horas del 30 de septiembre en un rellano de un edificio situado en la calle de la Sèquia Madriguera, con varias heridas de arma blanca y numerosos golpes por el cuerpo.

Hasta el lugar del crimen se desplazaron varias dotaciones policiales y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que efectuaron varias maniobras de reanimación a la víctima de forma infructuosa.

Bajo secreto de actuaciones

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana de Barcelona se hizo cargo de la investigación para esclarecer las causas de la muerte y la autoría de los hechos.

A primera hora de este miércoles, los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre como presunto autor del crimen, según ha avanzado El Caso y han confirmado fuentes cercanas a la investigación, en un caso que está bajo secreto de actuaciones.