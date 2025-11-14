Hay varias personas intoxicadas por inhalación de humo, según han informado los servicios de Emergencia 112 de Castilla y León

Los vecinos de la localidad segoviana de El Espinar han amanecido con sobresalto por el incendio declarado en un edificio situado en la travesía de San Rafael. Hay varias personas intoxicadas por inhalación de humo, según ha informado el Ayuntamiento y los servicios de Emergencia 112 de Castilla y León. La información en vídeo exclusivo de Informativos Telecinco.

Desde el Consistorio han recomendado a los vecinos del núcleo de San Rafael mantenerse en sus casas con las ventanas cerradas para evitar la entrada de humo en las viviendas, mientras continúan las labores de extinción y control.

El incendio se ha declarado sobre este viernes sobre las 9.00 y se han movilizados efectivos de los servicios de extinción de incendios así como los Bomberos de Segovia, Guardia Civil, Policía Local de El Espinar, personal municipal, Castellana de Autopistas con el apoyo de un vehículo cisterna, y el equipo médico de Sacyl, según han informado fuentes municipales.

Cortada la Travesía de San Rafael por seguridad

Los servicios de Emergencia han explicado que "el operativo continúa actuando para contener y extinguir el incendio, así como para garantizar la seguridad de los vecinos y de la zona afectada"; además han pedido evitar desplazamientos innecesarios por la zona afectada que mantiene la Travesía de San Rafael cortada, una de las vías más utilizadas por los conductores que buscan evitar el peaje de la A-6.