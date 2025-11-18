Álex Aragonés 18 NOV 2025 - 19:00h.

Protección Civil lanza una campaña para que la población se dote de un kit para 72 horas en caso de emergencia

Así es el kit de supervivencia esencial ante un posible gran apagón que recomienda la UE

BarcelonaLa emergencia climática y la dependencia tecnológica ha llevado a la Generalitat de Cataluña a llevar a cabo una campaña para promover que la ciudadanía se dote de un kit de supervivencia de tres días en caso de que tengan que confinarse, ser evacuados o haya algún fallo de suministros.

"Estamos dando un paso adelante para fomentar una cultura en la que las personas se sitúan en el centro de su propia autoprotección. Se trata de dejar de tener una actitud pasiva ante una emergencia y pasar a una actitud activa: protegernos y autoprotegernos", ha explicado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.

La campaña consiste en un vídeo didáctico que explica qué es necesario tener en casa y para qué casos es útil. En este sentido, los principales elementos que la ciudadanía debe tener en el kit son documentación personal y del domicilio: "A poder estar en una bolsa estanca para evitar que el agua la pueda estropear".

Otros elementos y kit para mascotas

También dinero en efectivo, medicinas que deban tomarse de forma habitual en caso de tratamientos de larga duración, linterna, radio a pilas, agua y alimentos de larga caducidad que será en mayor cantidad en el caso del equipo de confinamiento.

Otros elementos son recursos para personas mayores, niños o personas con especial necesidad como pueden ser muletas o pañales. Un kit que también hay que preparar para las mascotas con su documentación del animal, medicación si toma y comida y elemento de transporte.

"En caso de tener que ser evacuados, además hay que disponer de ropa de repuesto y un kit de higiene personal", han explicado desde la Generalitat sobre una campaña que sigue las directrices marcadas por la Unión Europea para promover la cultura de la autoprotección y ser autosuficientes durante 72 horas.

"El simple proceso de preparar el kit ya es un aprendizaje"

La iniciativa llega en un contexto marcado por el cambio climático y la dependencia tecnológica, que provoca "no sólo sensación de vulnerabilidad en la ciudadanía", sino también la "necesidad de que ésta tome conciencia de que ciertas pautas de autoprotección y prevención pueden minimizar en gran medida los efectos adversos de estas situaciones".

Parlon también ha puesto el énfasis en el valor pedagógico de esta iniciativa. "El simple proceso de preparar el kit ya es un aprendizaje. Y sabemos que los niños son los mejores prescriptores; por eso la campaña utiliza un lenguaje gráfico sencillo, cercano y comprensible, pensado para que todo el mundo lo pueda comprender y poner en práctica".

Una de las grandes preocupaciones en el territorio catalán es el riesgo de incendios e inundaciones tras los últimos episodios de lluvias intensas, que cada vez son más frecuentes y tienen un poder destructivo, como se ha visto el pasado mes de septiembre y octubre en Terres de l'Ebre.

Confinamiento, la principal medida de autoprotección

Tanto en estos casos como en los de incendios, la principal medida de autoprotección es el confinamiento, que puede durar, días u horas, mientras pueden verse afectados de forma paralela los suministros de agua y luz, entre otros. También puede darse el caso de que haya población que no pueda volver a sus domicilios o tengan que ser evacuadas si así lo ordenan las autoridades.

"El gran apagón del 28 de abril de 2025 también marcó un antes y un después en la conciencia de la dependencia energética y tecnológica y la necesidad de actuar al respecto", destaca la Generalitat sobre unos hechos que pusieron de manifiesto que "gran parte de la población no disponía de dinero en efectivo y no era posible el pago por tarjeta, iluminación, capacidad de recibir comunicaciones a través de los medios de comunicación ni disponer de una mínima reserva de comida y agua".

Ante esta situación, la Unión Europea, así como el Gobierno y la Generalitat han manifestado la necesidad de adaptarse a esta situación y concienciar a la población respecto a las vulnerabilidades, riesgos y también tomar medidas para minimizar los efectos adversos de esta situación.

Recomiendan tener hasta 100 euros en efectivo

En estas medidas e iniciativas destaca la Estrategia de Preparación de la Unión para prevenir amenazas y crisis emergentes y reaccionar frente a ellas. Asimismo, el Banco Central Europeo ha manifestado recientemente que cada persona debería disponer en su casa de dinero en efectivo, entre 70 y 100 euros, en caso de que haya interrupciones en el servicio de pago electrónico.

Por su parte, Protección Civil de la Generalitat ofrece consejos, pautas y recomendaciones de autoprotección y conviene recordarlos por parte de toda la ciudadanía, independientemente de su edad o de donde viva: "La familia es un buen espacio para compartir estos consejos y socializarlos, así como los grupos de amistad, trabajo y escuela".