Alberto Rosa 09 OCT 2025 - 16:56h.

El kit básico debe incluir elementos esenciales para garantizar la seguridad, el bienestar y la comunicación durante el apagón

Red Eléctrica detecta “variaciones bruscas de tensión”, pero defiende que "no ha existido riesgo" en suministro

La idea de un posible nuevo apagón ha vuelto a rondar en la sociedad española después de que Red Eléctrica solicitara este miércoles a la CNMC modificaciones para reforzar el sistema tras haber detectado “variaciones bruscas de tensión”. Si bien, el operador ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad este jueves asegurando que no ha hablado de “riesgo de apagón ni inminente ni generalizado”.

Red Eléctrica sostiene que se ha referido a variaciones recientes de tensión “que deben evitarse”. Por ello, asegura haber propuesto medidas que considera necesarias “para seguir mejorando la robustez del sistema eléctrico”.

No obstante, la idea de que pueda volver repetirse lo que ocurrió el pasado 28 de abril, en torno a las 12:30, cuando toda la energía cayó y dejó sin luz a unos 50 millones de personas en la Península y sur de Francia preocupa a muchos.

El kit esencial para un apagón

Por eso, la pregunta es. ¿Estamos preparados para un gran apagón? Expertos en seguridad, incluso instituciones como la UE han recomendado tener en casa un kit esencial de supervivencia. En el caso de un gran apagón, se recomienda estar preparado para afrontar largas horas, o incluso días, sin suministro eléctrico.

El kit básico debe incluir elementos esenciales para garantizar la seguridad, el bienestar y la comunicación durante el apagón. Entre los artículos recomendados están

Linternas y baterías extra : fundamentales para iluminar sin depender de la luz eléctrica

: fundamentales para iluminar sin depender de la luz eléctrica Agua potable y alimentos no perecederos: garrafas, latas en conserva y todo tipo de comidas.

no perecederos: garrafas, latas en conserva y todo tipo de comidas. Radio a pilas : en el pasado apagón quedó demostrado lo importante que es la radio, ya que el fue el único medio por el que muchos españoles pudieron informarse, en especial en las primeras horas cero energético .

: en el pasado apagón quedó demostrado lo importante que es la radio, ya que el fue el único medio por el que muchos españoles pudieron informarse, en especial en las primeras horas cero energético Cargadores portátiles : las llamadas ‘power banks’ son muy útiles para mantener los dispositivos con batería.

: las llamadas ‘power banks’ son muy útiles para mantener los dispositivos con batería. Botiquín de primeros auxilios : con tiritas, gasas, o desinfectantes, ante posibles emergencias médicas o heridas.

: con tiritas, gasas, o desinfectantes, ante posibles emergencias médicas o heridas. Ropa abrigada y mantas : en especial si el apagón ocurre en invierno.

: en especial si el apagón ocurre en invierno. Documentación y contactos: una hoja con números de teléfono apuntados de familiares, emergencias o seguros.

Sobre la petición de Red Eléctrica a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para realizar modificaciones y reforzar el sistema, el organismo ha decidido someter a audiencia pública la propuesta.

Los cambios se implementarían de forma temporal con el objetivo de reforzar las herramientas del operador del sistema para fortalecer la seguridad del suministro en caso de producirse variaciones bruscas de tensión.

Red Eléctrica incide en que estos cambios "pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos", por lo que solicita la aprobación urgente, "de manera temporal y excepcional", de varios procedimientos de operación del sistema.