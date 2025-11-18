Redacción Cataluña 18 NOV 2025 - 14:06h.

Una de las vecinas ha explicado a Informativos Telecinco que "tenían discusiones" y en el último mes la mujer no quería quedar con las amigas

BarcelonaLa muerte de una mujer de avanzada edad tras caer por la ventana ha consternado a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde los vecinos aseguran que el hijo, retenido por los Mossos d'Esquadra hasta que determinen las causas exactas del fallecimiento, era "agresivo".

Informativos Telecinco ha podido hablar con algunos vecinos que viven en la zona donde este martes se han producido los hechos, después de que una mujer se precipitase desde una ventana del primer piso.

Según han explicado los vecinos, la víctima era una mujer de 83 años, que vivía con su hijo con problemas de esquizofrenia: "Era agresivo. Tenían discusiones. En el último mes Neus no quería quedar con las amigas. Nos decía que no se encontraba bien y ya nos diría algo. No me cogía el teléfono", ha explicado una persona cercana, quien ha afirmado que ella "un poco de miedo" le tenía.

Otra vecino, que ha atendido a Informativos Telecinco y ha preferido mantener el anonimato, ha destacado que conocía tanto a la madre como al hijo de toda la vida: "Solían discutir. Ella se le veía como cansada y que no estaba bien últimamente. No me creo que le haya tirado expresamente. Quizás estaba la ventana abierta y la ha tirado por accidente o ella se ha tirado harta".

De momento, los Mossos d'Esquadra siguen investigando si la muerte ha sido accidental, suicida u homicida, por lo que el hijo de la víctima mortal está en la comisaría de la policía catalana, retenido hasta que se determinen las causas del fallecimiento.