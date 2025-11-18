Redacción Cataluña 18 NOV 2025 - 14:01h.

Neus, de 83 años, es la mujer que ha muerto tras caer desde su vivienda en L'Hospitalet por motivos desconocidos

Los Mossos han detenido al hijo de Neus mientras investigan las causas de su muerte

Neus, de 83 años, es la mujer que ha muerto en la medianoche del lunes al martes tras precipitarse desde una ventana de su vivienda en L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Así lo han indicado a 'Informativos Telecinco' algunos vecinos del bloque en el que residía, que han lamentado profundamente su fallecimiento y se han mostrado sorprendidos por lo ocurrido.

Los Mossos d'Esquadra tratan de averiguar si la muerte fue un accidente, un suicidio o un homicidio. Los agentes han detenido al hijo de la mujer a la espera de que se puedan esclarecer todas las circunstancias de los hechos. Permanece en la comisaría de L’Hospitalet a la espera de que avancen las diligencias.

En el barrio, la noticia ha caído como un golpe. Quienes conocían a Neus aseguran que, en los últimos meses, parecía "cansada" y "no estaba bien". Vivía con su hijo, del que varios vecinos afirman que tenía problemas de esquizofrenia y con quien eran frecuentes las discusiones. Una mujer cercana a la víctima explica que, "en el último mes, Neus no quería quedar con sus amigas" y sospechaba que podría estar sufriendo agresiones.

El hijo mostraba comportamientos agresivos en la calle, según los vecinos

Otros residentes añaden que el hijo mostraba comportamientos agresivos en la calle y que solía increpar a la gente, aunque insisten en que desconocen qué pudo ocurrir dentro de la vivienda antes de la caída. Mientras la investigación continúa, el vecindario lamenta la pérdida de Neus y espera respuestas que aclaren cómo terminó su vida.