Agencia EFE Redacción Cataluña 20 NOV 2025 - 15:02h.

El expresidente, de 95 años, está hospitalizado por una neumonía y sufre un "deterioro cognitivo moderado"

Pujol deberá comparecer por videocoferencia al inicio del juicio para que la Audiencia Nacional fije si puede juzgarle

BarcelonaLa defensa del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de citarlo, por videoconferencia, antes del juicio para examinar su estado de salud, aduciendo que no está en condiciones de ser juzgado.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, en sus alegaciones, presentadas este jueves, el abogado del expresidente, Cristóbal Martell, insiste en que se debe archivar la causa contra él por el deterioro cognitivo que sufre, pero anuncia que, sea cual sea la decisión final del tribunal, no lo va a recurrir.

Pujol, de 95 años, está hospitalizado con neumonía

En cualquier caso, el abogado recuerda que el expresidente, de 95 años y que está hospitalizado por una neumonía, no puede ni debe desplazarse a la Audiencia Nacional para ser explorado, por lo que comparecerá por videoconferencia si el tribunal se reafirma en que quiere examinarlo directamente.

La defensa se apoya en el dictamen de los forenses que la semana pasada examinaron a Pujol, por orden de la Audiencia Nacional, que concluye que el expresidente sufre un "deterioro cognitivo moderado", por lo que no está "en condiciones" de comparecer en el juicio ni dispone de la "capacidad procesal" para defenderse.

Para más inri, el expresidente lleva días ingresado por una neumonía en la clínica Sagrada Familia de Barcelona, donde permanecerá al menos hasta este viernes, con la idea de que siga tratamiento en su domicilio, pese a que inicialmente la previsión era que abandonara el centro este jueves, según ha explicado su médico de cabecera, Jaume Padrós.

Pujol, junto a sus siete hijos, está a las puertas de afrontar el juicio por el origen de su fortuna oculta, que arrancará el próximo lunes en la Audiencia Nacional.

Hace unas semanas, la defensa del expresidente solicitó que lo examinara un médico forense para determinar si está en condiciones de ser juzgado y, en caso afirmativo, de desplazarse a Madrid para seguir presencialmente las sesiones del juicio, que consta de 45 sesiones y se prolongará hasta el próximo mes de mayo.

Tras recibir el informe de los médicos forenses que advierten del deterioro cognitivo de Pujol, la Audiencia Nacional acordó el pasado lunes citarlo el mismo día del inicio del juicio, si es necesario por videconferencia, para examinarlo directamente y decidir si está en condiciones de ser juzgado.

La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de cárcel para el expresidente, al que acusa de enriquecerse junto a su familia con comisiones ilegales pagadas por empresarios afines a CDC a cambio de obra pública, hasta amasar la fortuna que tenían oculta en Andorra.