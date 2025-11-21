La intención de los padres era que el hijo pasase a estar bajo el amparo de la administración

Unos padres, detenidos en Madrid al tratar de huir con sus seis hijos enfermos: estaban desnutridos y vivían entre basura

Compartir







La Policía Nacional ha detenido a unos padres en Girona por dejar a su hijo frente a una comisaría para que el pequeño dijese que era un menor extranjero no acompañado y pidiera amparo a las autoridades. Los agentes lo descubrieron cuando procedieron a inscribirlo en el registro y comprobaron que en su pasaporte constaba una dirección de la ciudad, según 'Europa Press'.

Después de que los agentes comprobasen que el pasaporte incluía un domicilio de Girona, empezaron las gestiones para verificar la situación del menor y localizar a sus padres.

Los padres han sido puestos en libertad

La intención de los padres era que el hijo pasase a estar bajo el amparo de la administración para conseguir todos los beneficios con un fraude a la Seguridad Social. Tras finalizar las diligencias, la Policía puso en libertad a los padres y les entregó al menor después de informar de lo sucedido a la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia.

Es la primera detención por este delito que se registra en Girona. La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar si existen otros casos que respondan al mismo patrón. Los agentes no descartan más intervenciones policiales.